El 60% de los pasajeros controlados en la Terminal tienen algún síntoma Covid

Los viajes dentro del territorio argentino que se están registrando en el marco del receso de verano vienen sacudiendo el escenario epidemiológico. Algunas provincias tomaron medidas más restrictivas y ya sea a la hora de darle la bienvenida a los turistas como de recibir a los propios que salieron a otras ciudades les exigen un test de Covid negativo. Así lo hacen Formosa, Misiones, Corrientes, Santiago del Estero comenzó a exigirlo a partir del 9 de enero y con 72 horas de anticipación al ingreso, Santa Cruz, Catamarca y La Rioja lo piden para algunos de sus puntos turísticos y Buenos Aires no requiere como obligatorio para entrar a su territorio, pero una vez de regreso pide a sus residentes que se realicen la prueba.

Ese no es el caso de Santa Fe, que desde el 5 de diciembre pasado abrió el turismo interno y de otras provincias exigiendo solo la tramitación del Certificado Verano, el registro en la aplicación Covid-19 Santa Fe y de las respuestas de la declaración jurada, y la constancia de una reserva de servicio o alojamiento.

Grandinetti insistió en las “recomendaciones” que se vienen haciendo desde el Ministerio de Salud, que plantean el aislamiento voluntario por diez días, y si bien indicó que “hay personas que deben regresar a trabajar, es necesario que lo hagan tomando todos los recaudos necesarios” para evitar un aumento en los casos de coronavirus. El funcionario recalcó la necesidad de una consulta médica inmediata y el pedido de asesoramiento ya sea a través de su cobertura médica o al 0800 555 6549 de la provincia.

Cuidar a las personas de riesgo

En particular, hizo hincapié -como lo vienen haciendo las autoridades sanitarias- en los casos de quienes retornan a entornos familiares y viviendas donde conviven con adultos mayores o personas de riesgo. "Es central que permanezcan aislados” para no tener contacto con ellos, pidió.

Si bien por ahora el secretario de Turismo provincial prefirió no adelantar medidas como exigir el test de Covid negativo tanto para quienes retornan como para los turistas -y de hecho sería difícil hacerlo en una temporada que promete un gran movimiento de personas en los corredores de las rutas 11 y 1 desde ahora y hasta Semana Santa- Grandinetti admitió: “Lo que hemos aprendido con la pandemia es que las medidas se toman en función a los datos epidemiológicos”.

De ese modo, afirmó que “si en el transcurso de las próximas semanas comienza a verse un incremento de los casos, las medidas para aumentar las restricciones son las únicas que tenemos hasta tanto logremos la inmunidad con la vacuna”.

Relajación en las medidas sanitarias

La preocupación de las autoridades locales por la relajación de los cuidados y el retorno de los rosarinos de los destinos turísticos lo planteó la subsecretaria de Salud, Silvia Marmiroli, en las últimas horas. “Esperábamos que bajara más la curva para fin de año, y no fue tan así”, dijo la funcionaria.

"Ahora estamos teniendo una cantidad de casos sostenida en el tiempo que están alrededor de los 400 o 500 casos diarios. Por eso, en verano nos tenemos que seguir cuidando con las medidas que ya conocemos, sobre todo con el uso de cubrebocas, que tiene que ser de tela y ajustarse bien a la cara, tiene que tapar bien la nariz, el mentón y la boca”, pidió.

“Vemos que como hace calor, la gente usa otras máscaras que no son tan efectivas como esa. No hay que olvidarse de eso, ni del lavado de manos, del distanciamiento, la ventilación de los ambientes, tener cuidado al salir de la burbuja que habitualmente frecuentamos o si estamos con gente que hace mucho que no vemos”, apuntó.