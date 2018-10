Las estaciones de servicio de la provincia denunciaron a la empresa Prisma Medios de Pago Sociedad Anónima (operadora de la marca Visa) por los desfasajes en los reintegros de las ventas con tarjetas de crédito y las altas comisiones que cobra. Además, anticiparon que, dependiendo de cómo se resuelva la situación, la misma actitud podría tomarse a nivel nacional. Por lo pronto, el 20 por ciento de los comercios del rubro en Rosario dejaron de aceptar estos plásticos. A nivel provincial, la situación es peor: 35 por ciento.

El presidente de la Federación Argentina de Expendedores de Nafta del Interior (Faeni), Alberto Boz, indicó que la denuncia tiene dos etapas: "Una administrativa, en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia; y otra judicial, en la que tendremos una audiencia el 17 de octubre".

"A partir de lo que pase en esa mediación, queda abierta o no la vía judicial", anticipó Boz, quien manifestó que la denuncia surge por una "posición dominante de Prisma" en el rubro que conforma.

Sobre ello, afirmó: "Nos comparamos con países similares al nuestro, como Uruguay, Chile, Ecuador o Colombia, y en esos lugares la liquidación al comercio por parte de las tarjetas de crédito se hace entre las 48 horas y los cinco días. Acá, estamos en 18 días hábiles, que se hacen 28 días corridos".

"El porcentaje de la comisión es alto también. American (Express) nos cobra el 1,5 por ciento del total, y Visa está en el 1,3 por ciento. En países similares al nuestro, esas cifras están entre el 0,5 por ciento y el 1 por ciento", añadió el presidente de Faeni.

Contra la corriente

Boz detalló por qué es una complicación el hecho de cobrar las ventas hechas con tarjetas con tanta dilación. "Entre el 50 y el 70 por ciento de las ventas son con plástico. Dentro de esos números, además, hay un 70 por ciento de ventas con tarjeta de crédito y un 30 por ciento con débito".

El problema, según comentó Boz, "es que la inflación, desde el 1º de enero a hoy, no llega al 30 por ciento; pero desde la misma fecha a hoy, el combustible aumentó el 64 por ciento. Se duplicó el capital de trabajo para poder operar".

En particular, tomó como ejemplo el último aumento en el sector: "Fue del 12 por ciento. Nosotros ganamos entre un ocho y medio y un once. Quiere decir que cuando recibimos el pago de la tarjeta, no alcanza para comprar los litros que teníamos antes de venderlos".

La referencia se basó en que los aumentos superan el margen de rentabilidad. "Y, con los porcentajes de comisión, todo se hace más complicado", detalló.

"La tarjeta me paga las ventas a los 28 días y me descuenta del total una comisión del 1,3 por ciento, pero nosotros tenemos prepagos los camiones para el abastecimiento. Porque, para que los manden, muchas petroleras exigen que estén abonados de antemano. Entonces, lo que vos prepagás, lo tenés que bancar 28 días y, cuando cobrás, el aumento fue más grande que el margen", detalló.

Desde Faeni indicaron que el 20 por ciento de las estaciones de servicio de la ciudad dejó de aceptar tarjetas de crédito por esta situación. A su vez, agregaron que el número a nivel provincial ronda el 35 por ciento.

El presidente de la federación fue tajante: "No es una decisión corporativa. Hacemos una ecuación que no da".

También comentó que es la primera vez que se toma una acción de estas características y que no hubo voluntad desde la parte demandada: "Ni siquiera asistió a las reuniones".

"Estamos a muy poquito de tomar una decisión corporativa nacional, porque la confederación avaló la presentación que hicimos desde Santa Fe. Están todas las cámaras esperando ver qué pasa con nosotros para seguir con una serie de juicios y, en cualquier momento, cortar la venta con tarjetas a nivel general", aseveró Boz.

"Nos está matando el plazo. Nadie tiene espalda para mantener tanto capital de trabajo con lo que cuesta el combustible", enfatizó.