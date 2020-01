El 15 por ciento de las mujeres solas y con hijos que alquilan sufre discriminación

Eugenia Langone

mlangone@lacapital.com.ar

La Capital

#YoCrioSola fue el hashtag que los primeros meses del año pasado inundó las redes sociales ante la propuesta de debatir las políticas de cuidado en la Argentina. El debate sigue abierto y no es para menos, el 26,7 por ciento de las mujeres en el país son jefas de hogar, es decir están al frente de viviendas "monomarentales", término acuñado por la economista Mercedes D'Alessandro. Además de ser más pobres que los varones, ya que el 16,5 por ciento está subocupada por insuficiencia de horarios y dedicar más de 6 horas diarias a las tareas domésticas y de cuidado no remuneradas, apenas el 1,2 por ciento accede a cargos de jefaturas, enfrentan mayores dificultades y situaciones de discriminatorias. Conseguir una vivienda no es la excepción y el trámite de alquilar puede ser un escenario de discriminación por el sólo hecho de ser mujer y estar sola al cuidado de sus niños.

La problemática quedó oficialmente planteada ayer por la Federación de Inquililos a nivel nacional ante las autoridades del Instituto Nacional contra la Discriminaciòn, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), donde se llevó el último relevamiento realizado en el país.

El informe muestra que un 25 por ciento de casos responde a situaciones de discriminación de este tipo, número que en Santa Fe es del 15 por ciento, según los datos que detalló ayer a LaCapital Ariel D'Orazio, integrante de la Concejalía Popular y miembro de la federación a nivel nacional.

El encuentro que se llevó adelante en Capital Federal tuvo como eje principal las prácticas disriminatorias en el accceso a la vivienda y durante los trámites de alquiler, fundamentalmente teniendo en cuenta el rol de las inmobiliarias y que son las mujeres con hijos, y las mujeres solas, las principales víctimas.

Una serie de propuestas que apuntan a visibilizar esa realidad, abordarla a través de articulaciones con los diferentes estamentos del Estado, apertura de canales de denuncia y la necesidad emitir una recomendación para todos los colegios públicos de corredores inmobiliarios del país sobre "buen ejercicio y prácticas discriminatorias", estuvieron entre los principales desafíos planteados.

Un mecanismo repetido

Si bien el representante de la Concejalía Popular de Rosario indicó que la provincia "está por debajo de la media nacional", dijo que "los casos de discriminación de este tipo existen y hay un mecanimo por parte de las inmobiliarias que hemos visto repetirse".

Es que a la hora de poner en marcha un trámite de alquiler, la respuesta que encuentran las mujeres por parte de los intermediarios no es una negativa explícita, sino la constante imposición de trabas.

"Las situaciones se dan sobre todo con mamás solteras, y lo que hacen los corredores en poner trabas y requisitos cada vez más exigentes para evitar que el alquiler se concrete —aseguró D"Orazio—. Se le pide un número mayor de garantías o de ingresos formales, y así las van desalentando".

Otra situación que no es exclusiva de las mujeres, pero que sí, desde la Concejalía, admitieron que "sufren más quienes están solas, sean estudiantes o trabajadoras, o a veces con sus hijos" es el "maltrato por parte las inmobiliarias a la hora de realizar inspecciones en las propiedades, ya sea un por reclamo de la inquilina o al finalizar el contrato".

D'Orazio señaló que se recibieron varias denuncias donde las mujeres fueron víctimas de una "actitud patoteril por parte de los varones que van a la vivienda, que tienen el único objetivo extorsivo de aumentar las demandas para recibir las llaves, para lo cual hacen que una cuestión administrativa se transforme en una intimidación".

Dónde denunciar

Lo cierto es que con una mirada centrada en esta problemática, quienes sean víctimas de estas situaciones discriminatorias pueden dejar asentada su denuncia tanto en las redes sociales de la Concejalía Popular Rosario (Facebook y @conce—popu en Twitter) y de la página de Facebook de la Federación de Inquilinos Nacional, como en la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor, personalmente en Córdoba 852 o al teléfono 800-666-8845.

"Lo que hacemos es canalizar la denuncia a través de los diferentes estamentos del Estado", indicó D'Orazio, y adelantó que, en caso de ser necesario, "se requerirá la intervención del Inadi".