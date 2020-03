Sin vueltas. Fauci fue convocado por la Casa Blanca, a la que asesora.

Mientras la Casa Blanca busca que algunas partes de Estados Unidos regresen a la normalidad, el máximo experto del gobierno en temas de enfermedades infecciosas pronosticó por TV que millones de personas contraerán el coronavirus en el país y que entre 100.000 y 200.000 morirán a la causa de la enfermedad.

El doctor Anthony Fauci es director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas y ha sido convocado como asesor por la Casa Blanca. Entrevistado por el programa dominical de CNN "State of the Union'', habló en momentos en que el gobierno debate la posibilidad de levantar restricciones en zonas que no hayan sido gravemente afectadas. "Yo diría que habrá entre 100.000 y 200.000'' decesos y "millones de casos'', dijo Fauci aunque advirtió que no quería "ser estricto con esa cifra'' porque las cifras de la pandemia "van cambiando constantemente''.

"Los modelos dan un escenario del peor caso y un escenario del mejor caso. Generalmente, la realidad está en algún lugar en el medio. Nunca he visto un modelo de las enfermedades con las que he lidiado donde el peor de los casos realmente" se verificó, matizó Fauci. "Siempre se sobrepasan", remarcó Fauci, un miembro clave del grupo de trabajo de coronavirus de la Casa Blanca. "Quiero decir, mirando lo que estamos viendo ahora, yo diría que entre 100 y 200.000 (muertes).", pero subrayando que eran estimaciones. El experto añadió que EEUU tendrá "millones de casos" de Covid-19.

La proyección de Fauci se conoce cuando el número de muertes por coronavirus supero la barrera de las 2.000 en todo el país, duplicándose en apenas dos días. Los EE.UU. tienen la mayor parte de los casos más confirmados en todo el mundo, con más de 125.000.

Es seguro que mucha más gente tiene la enfermedad, pero no ha sido diagnosticada. Uno de cada tres estadounidenses sigue bajo las órdenes de gobiernos estatales o locales de quedarse en casa para frenar la propagación del virus; cerraron escuelas y negocios y la vida pública se ha visto reducida.

Deborah Birx, directora de la comisión de la Casa Blanca a cargo de la lucha contra la enfermedad, advirtió que las regiones del país que no han sido afectadas deben prepararse para la llegada del virus. "Ningún estado, ninguna zona metropolitana estará a salvo'', declaró Birx al programa de NBC "Meet the Press''.

En la mayoría de los casos, el coronavirus provoca síntomas leves o moderados que desaparecen en dos a tres semanas. En algunas personas, sobre todos los adultos mayores y las que padecen trastornos de salud subyacentes, puede provocar enfermedades más graves, como neumonía. Son estos pacientes los que corren peligro de muerte, dado que no hay por ahora una terapia eficaz.

La predicción de Fauci llevaría el número de muertos mucho más allá de la gripe estacional. Trump ha mencionado varias veces que, en comparación, la gripe causa muchas más muertes, minimizando la gravedad de esta pandemia. Por ejemplo, según estimaciones oficiales de los centros CDC, en el invierno de 2018/19, EEUU registró unos 35 millones de casos de gripe estacional (que es la gripe A de 2009 con las mutaciones anuales del caso) y tuvo 32.500 muertes. Esto, pese a que existe vacuna para la gripe estacional.

Trump plantea "reabrir'' la economía para Pascua, el 12 de abril, pero médicos creen que sería demasiado pronto para las áreas urbanas, las más afectadas de Estados Unidos por el coronavirus.