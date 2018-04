Educación sexual: una década de trabajo precarizado y en riesgo

"Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir", dice una de las principales consignas que las mujeres vienen gritando desde varias décadas. Sin embargo, en pleno debate nacional de la ley de legalización del aborto, los casi 50 docentes santafesinos que conforman los equipos de Educación Sexual Integral (ESI) de la provincia desde hace casi diez años no sólo denunciaron la situación de precarización laboral en que desarrollan sus tareas, sino además el incumplimiento del acta paritaria de 2017 que preveía iniciar un proceso de institucionalización del programa, y el llamado a concurso y titularización de sus cargos."Esto no sólo pone en riesgo año a año nuestro trabajo, sino además el programa en sí mismo, que lleva diez años y que puede ser borrado de un plumazo", advirtieron ayer integrantes del equipo ESI.

El espacio para visibilizar el reclamo fue la plaza San Martín, en Moreno y Córdoba, donde desde el martes pasado se hace un seguimiento público y con pantalla en vivo del debate por la legalización del aborto que se desarrolla en el Congreso. Y no fue por que sí."El programa ESI es justamente trabajar sobre el derecho a la información que tienen niños, niñas y adolescentes, para que puedan decidir sobre sus propios cuerpos, conozcan sus derechos sexuales, todo esto abordado desde una perspectiva de género, de respeto de la diversidad y de los derechos humanos", explicaron.Lo que se pone en juego no es poco, ya que son 800 los docentes de nivel inicial, primaria y secundaria que se capacitan cada año, y más de 2 mil estudiantes secundarios participan anualmente de los talleres y espacios de formación que ofrecen los equipos.

El programa provincial se puso en marcha en 2009, tras sancionarse en 2006 a nivel nacional la ley que creó el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, que busca garantizar el derecho de los estudiantes de todo el sistema educativo a recibir educación sexual integral, tanto en establecimientos públicos como privados de todo el país.

En 2014, en Santa Fe, se terminó de conformar el equipo actual integrado por 46 trabajadores estables, que están organizados en dos grupos, uno para el centro norte de la provincia y otro para el sur, con sede en Rosario, y desde el principio la forma de contratación fue precaria."Hay un grupo grande de docentes a los que nos pagan las llamadas «horas a término», es decir, el salario docente, pero esas horas caen cada 31 de diciembre, y para la continuidad dependemos cada año de la buena voluntad del gobierno provincial", explicaron.

Llevan tiempo reclamando la institucionalización del programa, así como el llamado a concurso y titularización de las horas. Un gran paso se dio en el acta paritaria de 2017, donde el gobierno se comprometió a iniciar ese proceso; sin embargo, ahora, en plena negociación de los salarios docentes, el reclamo sigue vigente y las respuestas no llegan.