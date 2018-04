El Ministerio de Educación indicó que "no será necesario" el cierre de la escuela John F. Kennedy, ubicada en Grandoli y Gutuérrez, donde se registró un caso de meningitis en un alumno de seis años que cursa el primer grado en este establecimiento de la zona sur de Rosario y que evoluciona favorablemente en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela. De todos modos, se indicó, que mañana se desinfectarán las instalaciones.

Fue la supervisora María Flaviana Ponce la encargada este mediodía de llevar tranquilidad a la comunidad educativa de la escuela al señalar en declaraciones a la prensa que "desde el área de Epidemiología de la provincia nos dicen que no hay una situación que nos deba preocupar. No hay necesidad de cerrar la escuela, sólo hay en curso medidas preventivas que se están tomando en este momento con los alumnos que están más cercanos, a través de una medicación, y con la docente que estuvo en contacto con el chico. Con los demás alumnos no hay ningún tipo de riesgo".

"Los padres hablan de desinfectar la escuela -continuó la funcionaria-, pero la desinfección no tiene que ver con estos virus o bacterias. De todos modos, y para la tranquilidad de las familias, se va a realizar".