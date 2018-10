Duro texto de la Iglesia contra la ley provincial de educación

Con un duro comunicado, el Consejo Provincial de Educación Católica y los obispos santafesinos criticaron ayer la media sanción que obtuvo la ley provincial de educación. Entre otros cuestionamientos, pusieron de manifiesto que "hegemoniza" la enseñanza en el Estado y "limita la Educación Sexual Integral (ESI) a la sola perspectiva de género". Además, convocaron a los legisladores a escuchar a "todos los involucrados".

En el primer punto, el comunicado habla de "hegemonización" de la educación "al concentrar en el Estado todas las decisiones, no respetando la realidad de la educación pública con una gestión estatal y otra privada".

"Al afirmar que la educación es gratuita, laica, única y plural, excluye a una parte del sistema educativo provincial: la educación confesional y religiosa", continúa el comunicado. Luego, agrega que esto desconoce "la Constitución nacional y provincial, como también la ley nacional de educación".

El punto siguiente, manifiesta: "Excluye el derecho de los padres a elegir la educación para sus hijos, relegando a la familia como agente primario y natural de la educación".

Luego, el comunicado plantea que la llamada Educación Sexual Integral se "limita a la sola perspectiva de género" por lo que, según consideran los miembros del Consejo de Educación Católica, "plantea un reduccionismo de la persona".

Sin embargo, la ley de educación, en el artículo 163, entiende a la ESI bajo las consideraciones de "aspectos biológicos, psicológicos, sociales, culturales, afectivos, éticos y jurídicos para garantizar el derecho a la construcción de subjetividades solidarias, a respetar y ser respetado en las creencias religiosas, pertenencias culturales, identidad de género y orientaciones sexuales".

A su vez, en el artículo 165 deja fijada la responsabilidad del Estado provincial sobre los contenidos y "asegura el abordaje de saberes pertinentes, precisos, confiables, actualizados y validados científicamente sobre los distintos aspectos involucrados en la Educación Sexual Integral".

Este punto no pasó desapercibido y trajo aparejadas críticas de diversos sectores entre los legisladores santafesinos (ver aparte).

Otra de las cuestiones que plantea el comunicado es que la nueva ley "descarta la formación docente a todo agente que no sea el estatal provincial" y eso, visto por las organizaciones que firmaron el comunicado, "supondría una visión restrictiva, manipulable y politizada".

Tras ello, el comunicado expone que la ley "relega la educación privada al no darle la verdadera dimensión que tiene, desdibujando su estructura; considerando el aporte salarial como una facultad del Estado y no como un derecho; restándole importancia a la capacitación que ofrece este sector" y "tratando temas laborales que no son de su competencia".

"Solicitamos a los responsables de sancionar esta ley un diálogo sincero y respetuoso con todos los sectores de la sociedad. Minimizar, desconocer o no escuchar a todos los involucrados impediría que esta norma se transforme en un verdadero marco de referencia a partir del cual las instituciones se fortalezcan", concluye el documento.

El comunicado se conoció tras una reunión que mantuvieron Eduardo Martín y Sergio Fenoy, arzobispos de Rosario y la ciudad de Santa Fe, respectivamente, además del obispo de Rafaela, Luis Fernández, con el vicegobernador, Carlos Fascendini, y los senadores provinciales Orfilio Marcón, Felipe Michlig y Rodrigo Borla.

A la misiva suscribieron los obispos de la provincia, el Consejo Provincial de Educación Católica y la Federación de Asociaciones Educativas Religiosas a nivel nacional.

"Vuelven la historia a 1860"

Tras conocerse el documento que presentaron referentes de la educación católica y los obispos santafesinos, el diputado Carlos del Frade aseguró que "la cúpula eclesiástica provincial está convencida de que puede hacer retroceder la historia argentina a 1860, cuando recién se constituía el Estado".

En declaraciones a La Ocho, Del Frade contó: "Laburamos muchísimo, durante dos años, y presentamos el proyecto de la ley de educación que se agregó al del Ministerio. El día que íbamos a firmar el dictamen para que vaya a (la comisión de Asuntos) Constitucionales, apareció uno de los secretarios del arzobispo de Santa Fe, que nos pedía una reunión como si no la hubiéramos tenido".

"Llevamos a cabo encuentros con sectores eclesiásticos, de padres, de distintas comunidades religiosas de la provincia. Fueron dos años de conversaciones. Esta presión se hace al órgano conservador por excelencia, que es el Senado de la provincia", añadió el diputado por el Frente Social y Popular. La normativa fue aprobada en la Cámara baja el pasado 20 de septiembre.

Planteó que "la lucha es mucho más fuerte" y que tiene que ver con "lo que la Iglesia ya sabe que perdió, que es la idea de que el cuerpo, y especialmente el cuerpo de las mujeres, le pertenece". Respecto al comunicado, dijo: "Me parece que le están mintiendo a la gente. Las reuniones estuvieron, y ellos estuvieron siempre presentes en la comisión de Educación. Lo que salieron a decir no solamente atrasa, sino que le hace muy mal a la gente".