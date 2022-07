Duro cuestionamiento de agencias de viajes de Rosario al gobierno: "No hay reglas claras con el dólar"

Desde la Asociación Rosarina de Agencias de Viajes (Arav ) cuestionaron los dichos de la ministra de Economía, Silvina Batakis, quien afirmó que "el derecho de viajar colisiona con la generación de puestos de trabajo". Así, el titular de la asociación, Claudio Manibesa, expresó este viernes que " existe incertidumbre en el sector del turismo porque no hay reglas claras sobre el dólar ".

En declaraciones al programa "Todos en la Ocho " Manibesa analizó las declaraciones de la ministra de Economía y destacó que " no somos los culpables de que el Banco Central no tenga dólares. En todo caso, la situación obedece a malas gestione s".

"Hubiese sido mejor que la ministra Batakis diera alguna pauta clara para la economía del país y no nos cause esta situación de malestar y angustia. Fue una frase desafortunada, que no tiene sustento con la realidad. En el país hay 5.000 agencias de viaje, muchas somos pymes, micropymes, que tenemos empleados, pagamos sueldos y nuestros impuestos", aseguró Manibesa.

En el marco de sus declaraciones del pasado miércoles, Batakis fue consultada sobre si cabía la posibilidad de poner en marcha más restricciones para acceder a dólares para el turismo. "El dólar es un recurso escaso y esos dólares tienen que estar a disposición de ampliar la matriz productiva", indicó la funcionaria.

El dirigente de Arav subrayó, yendo a cómo es el panorama actual de las agencias de viajes, que "ya vendimos la temporada de invierno. Lo que más demanda tuvo fueron los destinos de Argentina y hoy ya pensamos en los compromisos para el verano. Pero estamos en una situación de incertidumbre donde las reglas no son claras sobre el dólar. No sabemos si va a haber un dólar a 500 pesos, si van a dejar el impuesto del 35%, o si existirá un billete turista”.

Por último, Manibesa ironizó: "Parecemos nenes a los que retan nuestros papás. El turismo no va en una sola dirección, creo que el gobierno tiene una mirada limitada para ver el negocio del turismo".