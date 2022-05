Duro cruce por la falta de radares en avenida Circunvalación

El director de la Agencia Provincial de Seguridad Vial , Osvaldo Aymo, y la presidenta del Concejo Municipal, María Eugenia Schmuck, mantuvieron un duro cruce en relación a los controles de alcoholemia en Rosario. Mientras el funcionario provincial puso en duda su cumplimiento entre los taxistas y remiseros, Schmuck afirmó que los alcohotest se quintuplicaron desde la vigencia de alcohol cero, “de quien Aymo fue el principal detractor”. Pero hubo más. La titular del Palacio Vasallo afirmó que Aymo “es el principal responsable de que en los últimos tres años no se instalen los radares que miden velocidad en Circunvalación”.

En el cruce picante, Aymo tomó la posta y disparó: “Si hay controles, la medida puede ser efectiva, ahora nunca supimos por qué en las gestiones anteriores nunca se hicieron a los conductores profesionales. ¿Le preguntaron a los taxistas de Rosario cuánta cantidad de controles les hicieron en su vida? La respuesta es ninguno. Cuando me subo a un coche les consulto a los taxistas cuántos les hicieron, en la noche y me dicen nada. Y a los remiseros tampoco”, indicó Aymo en declaraciones a La Ocho.

Schmuck recogió el guante. “Me sorprende viniendo de un funcionario a cargo de la seguridad vial de Santa Fe, que es conocido como el principal detractor del alcohol cero durante la última década. Siempre trajo sus argumentos en contra, pero ahora no es un libre pensador sino un director provincial y no puede andar comentando las dificultades”, enfatizó.

La presidenta del Concejo recalcó que en la actualidad existen en funcionamiento 7 alcoholímetros (mide cantidad de alcohol en sangre), 2 alhómetros (detecta alcohol en sangre)y que se quintuplicaron a lo largo de la actual gestión los controles, más aún durante la puesta en marcha de alcoholemia cero.

“Por supuesto también se hacen a los conductores profesionales. Pero lo más llamativo es que se diga que la normativa no funciona si no hay controles”, descargó la concejala.

Entre el 8 de mayo del 2021 y el 4 de mayo 2022, se realizaron 25.822 tests, de ellos 1.867 fueron positivos (lo que representa un 7,2 por ciento de positividad y la mitad de ellos fueron entre 0 y 0,5 miligramos).

En otro orden, Schmuck volvió a criticar: “Osvaldo Aymo ha sido el principal obstaculizador para que existan mediciones de velocidad por radar en Circunvalación, lo dice el Observatorio de Seguridad Vial del Concejo en la que participan organizaciones y familiares de víctimas”, recordó Schmuck para descargar munición gruesa: “Tuvimos infinitas reuniones para concretar los radares, porque es el lugar con mayor siniestralidad en Rosario y todavía no lo pudimos concretar. Estamos agotados de reclamarle eficiencia y rapidez porque tenemos una muerte casi todos los días y allí los radares no existen y tiene que hacerse cargo la provincia”.

La titular del Vasallo prosiguió: “Es un irresponsable porque no se puede coordinar para poner tres radares en Circunvalación. Me involucré en las gestiones con funcionarios de Nación, tienen todo a disposición y los equipos, el cobro de multas, y lo único que tiene que hacer la provincia es colocarlo, pero no lo hace”.

La firma del convenio para montar los cinemómetros en tres puntos a lo largo de la traza fracasó en al menos dos oportunidades. “Pero siempre nos topamos con el mismo escollo, éste funcionario que se debería ocuparse de su gestión, porque en este tema no existe una respuesta racional para dar, no se entiende por qué no se han colocado aún los radares en Circunvalación”.

Reclamo previo

En marzo, la referente de la ONG Compromiso Vial, Mariana Sena, había manifestado en el propio Concejo: “Es inentendible en una provincia como Santa Fe, que tiene una tristísima historia en siniestros viales fatales, donde seguimos estampando estrellas amarillas”.

De ponerse en práctica, los radares podrán labrar multas hasta los 12 mil pesos. Los radares móviles funcionaron de marzo de 2019 a 2020, cuando cesó su contrato. La gestión provincial se comprometió a llamar a una nueva licitación pero el pliego no fue presentado.

Pero esto no fue todo. En marzo de 2021, la Agencia Nacional de Seguridad Vial había ofrecido seis radares móviles para utilizar en Circunvalación hasta tanto se concrete el llamado a licitación. Sin embargo, el convenio no se firmó.