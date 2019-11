De acuerdo a lo publicado en el boletín oficial, se destacan las siguientes infracciones que recibirán el descuento de puntos en la licencia única. Cabe recordar que otras transgresiones a las normas prevén una sanción económica establecida por unidades fijas (UF), que se aplican por el valor del litro de nafta súper.

En muchos casos, se prevé la multa pecuniaria y además la quita de puntos del carnet. Tal es el caso de quienes conduzcan sin tener cumplida la edad reglamentaria, no tengan la revisión técnica obligatoria o la licencia vencida; por haber modificado la seguridad del vehículo (incluye polarizados antirreglamentarios, apoyacabezas, etc), o no llevar abrochado el cinturón de seguridad, que restará 4 puntos. La pena en el scoring con la misma resta valdrá para quienes se nieguen a exhibir la documentación exigible (documento de identidad, comprobante de pago del impuesto a la radicación del vehículo, constancia de revisión técnica obligatoria, licencia de conducir correspondiente, cédula de identificación del vehículo y el comprobante del seguro en vigencia).

Quienes circulen con autos sin chapa patente o la posean en forma antirreglamentaria les restarán 2 puntos. También a aquellos que no lleven matafuegos y balizas.

Para los motoqueros que circulen en ciclomotor sin llevar correctamente el casco y/o su acompañante habrá un descuento en el carnet de 5 puntos.

Por no respetar la prioridad de paso a quien cruza desde su derecha le descontarán 5 puntos, al igual que a los automovilistas que no respeten la prioridad de los peatones en las sendas peatonales.

Por no detenerse con luz roja, deberá ser antes de la senda peatonal o de la línea marcada a tal efecto, será sancionado con quita de 5 puntos.

Alcoholemia

En cuanto a la alcoholemia, quienes al mando de un auto superen los 50 miligramos de alcohol en sangre le serán restados de la licencia 10 puntos.

Lo mismo valdrá para los motociclistas que superen los 20 miligramos en sangre y quienes conduzcan vehículos destinados al transporte de pasajeros, de menores y de carga con más de cero gramos. De igual modo, para los que manejen bajo los efectos de estupefacientes o medicamentos. Y la misma pena para quienes se resistan al alcohotest. También se restarán 10 puntos a quienes sobrepasen otros coches en forma riesgosa y antirreglamentaria.

Las picadas clandestinas en vía pública tendrán la pena más dura de todas las sanciones estipuladas en la norma: 20 puntos.