Durante seis semanas se vacunará a los chicos con refuerzos de triple viral y polio

El objetivo es llegar a la mayor cantidad posible de los 175. 420 niños y niñas de entre 1 y 4 años que residen en la provincia.

Las vacunas son gratuitas y ambas dosis pueden colocarse juntas.

La triple viral, que es obligatoria al año y a los 5 años de edad, de acuerdo al calendario oficial, protege contra el sarampión, la rubéola y las paperas. La antipolio (que se coloca a los dos meses de edad, a los cuatro y a los 5 años) actúa minimizando las chances de contraer poliomelitis.

Soledad Guerrero, jefa de Inmunizaciones del Ministerio de Salud de Santa Fe, “en la campaña que comienza el 1º de octubre se colocarán dosis de refuerzo que deben aplicarse independientemente de si el niño o niña ya se vacunó porque, habitualmente, existe un 10% de los chicos que no logran los niveles de inmunidad necesarios con las vacunas, y además, a esa situación, debemos sumarle que las tasas de vacunación descendieron por debajo del 80% en la mayoría de las vacunas, lo que implica que quedan un montón de niños desprotegidos”.

En la Argentina, el sarampión, la rubéola y la poliomelitis han sido erradicadas, pero existen brotes en otros países que exponen, particularmente, a la población infantil.

Además, las tasas de vacunación general vienen cayendo en el país (y en el mundo) desde hace un década, un problema que se profundizó durante la pandemia de Covid, lo que encendió las alarmas entre las autoridades sanitarias y los pediatras.

Los pediatras están acompañando esta campaña. “Es muy importante que todos estemos comprometidos con el mismo objetivo”, puntualizó Guerrero, en diálogo con La Capital.

“Hay papás o mamás que pueden pensar: yo ya se la puse a mi hijo, o incluso que tengan dudas si se la colocaron o no, en cualquier caso si los chicos tienen entre 13 meses y 4 años 11 meses y 29 días deben ponerse este refuerzo de triple viral y polio durante esta campaña”.

“Cualquier inquietud pueden consultar con los vacunadores, ya que todos han sido capacitados”, destacó la médica.

Lugares

“No vamos a tener lugares específicos para vacunar como sucedió con la campaña contra el Covid, sino que se colocarán las dosis de refuerzo en todos los centros de salud y hospitales de la provincia y en los que dependen de las municipalidades y comunas, también en los vacunatorios privados, ya que tendrán vacunas que les vamos a suministrar a todos para esta campaña”, comentó Guerrero.

“Sindicatos, mutuales, lugares donde habitualmente los padres llevan a sus chicos a vacunar también las tendrán disponibles”, añadió la funcionaria.

También “vamos a tener puestos móviles, que son camiones sanitarios que irán recorriendo distintos barrios para darle accesibilidad a toda la población”. En los próximos días se irá anunciando donde estarán estos camiones.

Guerrero insistió en que se trata “de una campaña muy importante” y recordó que cada cuatro años se realizan estas acciones de refuerzo.

“Tenemos, en primera dosis de triple viral, tasas que están por debajo del 80% lo que deja desprotegidos a un 20% o más de los chicos, y está ese 10% que no logra una buena inmunidad _y que no sabemos quiénes son porque eso no se mide_ entonces, si sumamos estas situaciones existen en la Argentina 700 mil chicos susceptibles de contraer estas enfermedades. De allí que la Organización Panamericana de la Salud solicite estas dosis adicionales”.

Respecto de la vacuna antipoliomielítica, “muchos los vacunan con la primera dosis, pero luego no completan el esquema: hay una deserción alta, por lo tanto, según datos oficiales, hay unos 500 mil chicos argentinos susceptibles frente a esta enfermedad de la que ya hay casos en otras partes del mundo. De hecho, hace 15 días, Estados Unidos lanzó un alerta por posibles brotes de polio”.

campaña antipolio.jpeg

Guerrero adelantó que, además de trabajar codo a codo con los pediatras, “estamos incluyendo a los jardines maternales de toda la provincia, ya sean públicos o privados, que se sumarán con información y promoción durante esta campaña”.

La médica agregó: “Estamos muy entusiasmados y confiados de que será una acción exitosa con el apoyo de toda la población”.