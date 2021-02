El escenario fue descripto como "muy preocupante" por Graciela López de Degani, directora de la Agencia, quien aseguró que se está trabajando "fuertemente" para revertir todo lo posible esta situación y para que durante este año se alcancen niveles aceptables de chequeos.

La médica señaló que la abrupta caída en los testeos que permiten detectar en forma temprana distintas enfermedades tuvo que ver con el temor de muchas personas de salir de sus hogares a causa de la circulación del Sars Cov 2 y también porque en los efectores de salud se anularon o pospusieron los turnos. "El miedo al contagio y el fuerte mensaje de que había que quedarse en casa _que fue necesario en los comienzos del año pasado_ se sumó a que casi la totalidad de los centros de salud y hospitales tuvieron que abocarse a los pacientes febriles, a atender casos de Covid, a hacer hisopados y otros estudios vinculados con el Coronavirus", dijo López de Degani.

Comentó, por ejemplo, que en muchas instituciones de salud pública los tomógrafos para hacer estudios a los enfermos de Covid están en los mismos espacios físicos que los mamógrafos, o que la gente tiene que compartir pasillos y también que el personal técnico para hacer uno u otro estudio suele ser el mismo. "Cambiar todo esto no es fácil. El contexto epidemiológico nos impuso hacer cosas en la urgencia, pero estamos armando estrategias para modificarlo: el virus no se va a ir durante este año y tenemos que lograr que las personas regresen a cumplir con estos exámenes que son indispensables para la detección temprana del cáncer de mama y de cuello de útero, y otros que sirven para la prevención del cáncer de colon, porque las colonoscopías también cayeron mucho en 2020", señaló López de Degani.

La información fue brindada por la Agencia en el marco de la Semana de Prevención del Cáncer, que se inició ayer, ya que el 4 de febrero es el Día Mundial del Cáncer. Durante estas jornadas habrá charlas virtuales sobre prevención del cáncer de mama, cérvix, colon, cáncer pediátrico y cuidados paliativos. "Las actividades serán destinadas a equipos de salud y otras abiertas a la comunidad. Además, habrá actividades junto a ONGs en distintos puntos de la provincia", dijo la médica.

Situación general

"Lo que sucede en Santa Fe no es distinto a lo que vemos en otras partes del país. Desde nuestra Agencia establecimos una relación permanente con el Instituto Nacional del Cáncer para lograr llegar precozmente a los diagnósticos y brindar tratamientos adecuados y contención a los pacientes. Desde el inicio de la pandemia pusimos el acento en que el cáncer no puede esperar, por lo tanto, todas las personas que tenían diagnóstico (y estaban por empezar o ya habían iniciado un tratamiento) pudieron continuarlo. Al principio no fue sencillo porque dependiendo del efector en el que se atendían hubo que contactar a los pacientes, llamarlos, estimularlos a que regresen sin miedo. Hubo situaciones en las que había que trasladar a las personas a sus terapias a lugares no tan cercanos a sus hogares, y los transportistas que habitualmente los llevan no sabían si debían traerlos o no a causa de la pandemia. Se generaron situaciones confusas que hubo que ir aclarando", ejemplificó.

"Los equipos de salud han trabajado mucho. El 2020 fue un año de enormes experiencias y aprendizaje. Pero seguimos entregando la medicación, haciendo las sesiones de rayos, intervenciones quirúrgicas cuando no era posible postergación alguna, y abordando al paciente con cuidados paliativos en los casos necesarios", dijo la especialista, y agregó: "Ahora es indispensable reforzar la prevención, y los números que tenemos nos obligan a poner todos los recursos y energías en esto: hay que volver a los controles como el PAP y las mamografías porque si no, el panorama de acá a uno o dos años será realmente muy complicado".

El 20% de las muertes en la provincia de Santa Fe son por cáncer (en primer lugar están los eventos cardiovasculares). Se sabe que más de un tercio de todos los cánceres pueden evitarse reduciendo la exposición a factores de riesgo como el tabaco, la obesidad, la inactividad física, las infecciones, el alcohol, la contaminación ambiental o la radiación solar. "También existen muchos exámenes que ayudan a detectar tumores específicos en forma temprana, marcando la diferencia en las posibilidades de reducción del riesgo de muerte por la enfermedad. En nuestra provincia mueren cada año cinco mil personas por cáncer, 1500 de esas muertes podrían evitarse", remarcó López de Degani.

Regresar sin temor

La titular de la Agencia de Control del Cáncer admitió que la situación en los efectores públicos en relación a los turnos para controles de a poco se irá normalizando e instó a los pacientes a que "no tengan temor a posibles contagios en las instituciones de salud porque se trabaja con el cumplimiento de los protocolos y porque a casi un año de la pandemia en el país podemos decir que la enorme mayoría de quienes contrajeron el virus no lo hicieron en centros de salud sino que fue en reuniones sociales o por usar los elementos y medidas de protección como barbijo, lavado de manos en forma frecuente y distanciamiento social".

La caída en el número de controles vinculados a la salud ginecológica se dio tanto en el sector público como en el privado. Este diario dio cuenta en una nota publicada en octubre pasado de la importante baja de mamografías, ecografías mamarias y hasta biopsias en instituciones privadas de la ciudad.

VPH como prioridad

Graciela López de Degani, titular de la Agencia de Control de Cáncer de Santa Fe adelantó que se está preparado un plan para que en toda la provincia, en los centros de salud públicos, se realice la detección de VPH (virus de papiloma humano, también conocido como HPV por sus siglas en inglés). Existen estudios, más allá del papanicolau, que pueden detectar muchas variantes de este virus que es el responsable del cáncer de cuello de útero. "Es un proyecto que ya tiene unos años y que ahora queremos que se extienda a todos los efectores del territorio provincial", dijo.

El cáncer cuello de útero es la segunda causa de muerte de mujeres de entre 30 y 65 años. Existe una vacuna para prevenir el contagio de VPH que se aplica a chicos y chicas a los 11 años. Lamentablemente, la pandemia también hizo caer en forma notable los índices de vacunación del calendario oficial en niños y adolescentes.