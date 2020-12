"Durante la pandemia los rosarinos se pusieron a cocinar e hirvieron verduras como nunca"

Convencido de que "la verdulería nos aleja de las farmacias", una de sus frases de cabecera, el hombre que ya a sus 14 años ayudaba a su padre, que arrendaba un monte de frutas y verduras en la zona de Ovidio Lagos al 7000 _y desde muy chico lo acompañaba al viejo mercado de Mitre e Ituzaingó con el carro, a llevar mercadería _ relató cómo vivió este año tan complicado en el que además muchos productores se contagiaron de Covid-19 durante la pandemia. "Era lógico que pasara porque en el Mercado somos miles de personas y es imposible mantener distancia entre el personal de carga y descarga. Gente que trabaja en los puestos, consignatarios, todos los verduleros de Rosario, los que llegan de pueblos y ciudades de hasta 400 kilómetros y los camioneros que vienen con la banana de Paraguay, Bolivia y Brasil. Y recordemos que el norte, específicamente Salta y Jujuy, abastecen a todo el país, de ahí venían muchos contagios o sea que el Mercado sufrió todas esas consecuencias, pero tengo que destacar que se tomaron todas las medidas de protección".

Sirk también expresó: "Seguimos siendo muy conscientes de que esto no terminó y tenemos en cuenta las medidas de prevención del virus. No es que nos relajamos en ese sentido".

Lavado de la mercadería

Una de las preocupaciones de parte de la población es la posibilidad de adquirir el virus Sars Cov 2 por el consumo de frutas y verduras mal higienizadas. En este punto Sirk explicó: "Yo no noté temor entre mis clientes porque les hicimos buenas recomendaciones: primero lavarse bien las manos, luego lavar los productos con agua, y por segunda vez con agua y bastante vinagre blanco. Es cierto que circularon otras recomendaciones, pero esta es la menos complicada. Además, toda la información que recibíamos todos los ciudadanos a nivel gubernamental nos fue indicando que no había contagios en los productos de la verdulería, mucho menos hervidos".

Sobre el 2020 dijo: "Fue algo inédito y atípico. La gente para resguardarse tuvo que permanecer en su casa, no salían ni a la panadería al principio, pero se volcaron a cocinar más y más. Cada vez que empieza el otoño y durante todo el invierno yo recomiendo consumir verduras, que son de las quintas aledañas a Rosario y que tienen las mismas propiedades que las frutas en cantidad de minerales, fibras, vitaminas e hidratos vegetales. Y resulta que años anteriores me decían que no tenían tiempo para dedicarle a la cocina. Pero este año todos aprendieron a hervir como nunca y hacer al vapor como brócolis, coliflor, remolachas, espinacas, acelgas, berenjenas, e hicieron muchas preparaciones distintas. Es más, como nunca se consumieron alcauciles y espárragos cuando comenzó la primavera".

El lado favorable

Aunque hubo momentos de baja de ventas, todo lo relacionado con la alimentación funcionó bastante bien en esta pandemia. "Creo que el cambio en ese sentido fue extraordinario. Mucha gente pudo mejorar su alimentación porque nunca jamás habían consumido tantos productos de la verdulería. Ahora le dan más importancia a la cocina y ojalá sigan ensayando y probando por ese camino porque se está tomando conciencia de consumir productos de la verdulería para una alimentación biológicamente más prolija", reflexionó el verdulero.

"Los que me conocen saben que soy fanático de cómo cocinaban nuestras madres, abuelas y bisabuelas, hirviendo un montón de verduras. A mucha gente le enseñé a hacer la sopa compuesta de 10 productos, que para mí es un prodigio alimentario porque al cocinarla quedan todas las propiedades", mencionó Sirk.

Ahora, cuando el calor empieza a sentirse y se acerca el verano, es típico que el consumo de verduras y frutas se incremente. ¿Qué pasará este año? "Los europeos le dicen la estación de oro, y eso es por algo. Ya sabemos que empieza diciembre y es hasta psicológico, pero una buena parte de la población comienza a salir a caminar, se anota en los gimnasios y también buscan consumir frutas. Es la historia de todos los veranos, ¡y ni hablar cuando se tienen que poner la malla!", reflexiona.

Para las fiestas que se vienen, Sirk asegura que en los últimos años fue cambiando el gusto de los rosarinos y se ponen muchas más frutas y verduras en las mesas, algo totalmente acorde con el clima que tenemos y más razonable que atiborrarse de garrapiñadas, chocolates y harinas o comidas típicas de otras regiones. En ese sentido agregó un comentario: "Lo que noto es que está en extinción el famoso clericó; hoy la gente consume helados y lo combinan con ensaladas de frutas".

En la balanza

Respecto de los precios, un tema complicado porque hay frutas con precios poco accesibles, Sirk dijo: "Sí, las frutas generalmente son caras porque la gente exige mucho la calidad y que sea un producto bello a la vista. Ya no es más como antes que se consumía frutas de la zona, ahora muchas llegan todas de Mendoza, Río Negro, San Juan, Neuquén, que además exportan al mundo entero, y eso las encarece". Pero, dijo, "yo los invito a que piensen de esta manera: nunca son caras en realidad porque el beneficio de consumirlas con regularidad es enorme, y así uno se ahorra muchas idas al médicos, mucha plata en medicamentos".

El verdulero Sirk dejó otra recomendación: "Les pido a los padres y madres que vienen con sus chicos que me permitan 10 minutos para explicarles cuáles son los tubérculos, los cítricos, las hortalizas, las verduras frescas, las raíces y contarles las grandes ventajas de su consumo para la salud. Eso me llena el espíritu y me encantaría que en cada casa ocurra lo mismo, que se sepa el valor de los productos que nos ofrece tan generosamente nuestra Tierra".