Dura respuesta de Javkin por la "herencia" que le deja la gestión de Mónica Fein

El intendente electo Pablo Javkin eligió las redes sociales para manifestar su malestar a raíz de las declaraciones realizadas por el secretario de Gobierno de la intendenta Mónica Fein, Gustavo Leone, quien transfirió públicamente el problema del pase a planta de 200 empleados contratados a su administración, que comenzará el 10 de diciembre.

"Es un tema que le corresponde a la próxima gestión", había dicho Leone. La respuesta no se hizo esperar. "Gobernar es hacerse cargo de los problemas y eso haré desde el 10 de diciembre. Me queda claro que me dejan cosas sin resolver. Voy a ser muy responsable, voy a cuidar los recursos de los rosarinos y, sobre todo, voy a hablar con la verdad", indicó Javkin en un tuit que refleja el profundo malestar que existe en las filas del nuevo gabinete.

Voces allegadas al jefe comunal que asumirá en dos semanas dejaron entrever la profunda preocupación por el cumplimiento de la pauta salarial con los 12.800 agentes municipales en un cronograma en el que por tercer mes consecutivo se desdoblará el pago de los haberes, los salarios por un lado y las horas extras en segundo término. Un tema que provocará una nueva protestas del Sindicato de Empleados Municipales.

Embed Gobernar es hacerse cargo de los problemas y eso haré desde el 10 de diciembre. Me queda claro que me dejan cosas sin resolver. Voy a ser muy responsable, voy a cuidar los recursos de los rosarinos y, sobre todo, voy a hablar con la verdad. Siempre. #ArribaRosario — pablo javkin (@pablojavkin) November 28, 2019

"Hacen falta 3 mil millones de pesos para los sueldos de noviembre, diciembre y el aguinaldo, y hasta ahora no sabemos desde dónde saldrá la plata", indicó un vocero allegado al nuevo gabinete.

La transición se venía desarrollando en forma silenciosa, y cauta con algún dejo de desconfianza en los números. Pero hoy estallaron las diferencias entre las principales espadas socialistas y el próximo Ejecutivo local.