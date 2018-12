Dura crítica de bolicheros a policías que hacen adicionales

Empresarios que administran boliches de la ciudad advirtieron que los policías a los que se les pagan adicionales para que cuiden la seguridad en esos locales, muchas veces no siquiera van y algunos "hasta se ponen a dormir dentro de los móviles". La denuncia llegó en el marco de un encuentro que tuvieron con los concejales que están trabajando la nueva normativa que regulará la nocturnidad en Rosario. Esta tarde, a las 16, habrá un nuevo encuentro.

La reunión se realizó el viernes pasado en el Concejo Municipal y congregó al presidente de la Cámara de Confiterías Bailables, Sergio Spagnolo; los integrantes de la Asociación Hotelera Gastronómica, Ofelia Polito y Luis Corradín, y los titulares de locales bailables Martiniano Giménez, Juan Borrel y Andrés Migliorelli. De parte de los legisladores estuvieron los ediles María Eugenia Schmuck, del bloque Radical; Horacio Ghirardi, de la bancada Socialista y Germana Figueroa Casas, de Cambiemos.

En ese marco, Schmuck, presidenta de la comisión de Gobierno y quien está motorizando el cambio de normativa en relación a la nocturnidad, destacó que "se avanzó mucho en lo atinente a la confección de un formulario específico para cada rubro en función de su identificación, la recepción del pedido de una unificación horaria de funcionamiento y un mayor control respecto a la cadena de mandos de los funcionarios municipales actuantes en los operativos de control".

En relación a los controles, Corradín puntualizó que "no hay suficiente personal policial para los adicionales que pagamos por anticipado y no vienen a cumplir su funciones. No son pocas las veces que vienen y se dedican a dormir en el interior de los móviles", aseguró.

Por su parte, Spagnolo expresó que "no acuerda con los horarios según los rubros" y Borrel hizo hincapié en "la competencia desleal de otros locales que modifican los horarios sobre la marcha. Sería visto con buenos ojos que se reduzcan las cargas de los costos en las discotecas", subrayó.

Otro punto que cuestionó fue el requerimiento a los bares y confitería bailables de la colocación de detector de metales. "Se descalibran y tienen un altísimo costo", indicó.

A no perder tiempo

Corradín, en tanto, dijo que en relación a la regulación de la nocturnidad, "lo ideal es no perder un año más, ya que ello atrasa la oferta y nos preocupa, en el marco de un país en crisis con la capacidad de consumo afectada y la consiguiente falta de público. Que se corrija lo que haya que ser corregido, para así atender la oferta debidamente simplificando los rubros, entre otras cuestiones", señaló.

El empresario bregó por la necesidad de "afinar criterios en los inspectores que cumplen su tarea en nuestros comercios, así como en el área de los juzgados de Faltas, ya que estos últimos, con sus decisiones, incrementan los cierres".

A su turno, la concejala Figueroa Casas hizo referencia a la necesaria adaptación a la ordenanza por parte de los clubes sociales y culturales y a las modificaciones elaboradas sobre el factor ocupacional.

Las partes volverán a reunirse esta tarde con la intención de seguir puliendo el borrador. Según destacó Schmuck, "se están logrando consensos fundamentales, por lo que estimamos que es dominante la idea de aprobar la cuestión antes de fin de año".

bajo la lupa. La seguridad y los controles en la disco también forman parte de la nueva norma de nocturnidad.