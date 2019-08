Dueños de taxis ligaron el ataque a tiros a un chofer con el "clima preelectoral"

José Iantosca, representante de la Cámara de Titulares de Licencias de Taxis de Rosario (Catiltar), se refirió esta mañana al ataque a balazos que sufrió un chofer en la zona sur de Rosario, y manifestó que episodios como ese "siempre ocurren" en vísperas de elecciones. "No sé a quién le puede sumar que muera un taxista, pero a nosotros siempre nos usan de carnada", afirmó.

El caso que generó las declaraciones de Iantosca tiene que ver con el chofer que fue baleado anoche en un aparente intento de robo. Eso sucedió en Oroño y Juan Canals. La víctima, de 53 años, circulaba con su vehículo cuando fue interceptado por una moto con dos ocupantes.

Según fuentes policiales, los motociclistas intentaron detener la marcha del taxi, pero como el chofer no accedió directamente dispararon. El conductor recibió un balazo en el pecho y fue derivado minutos después al Hospital de Emergencias Clemente Alvarez.

En declaraciones al programa Zysman 830 que se emite por La Ocho, el dirigente de Catiltar afirmó que su colega "salvó la vida porque tuvo muchísima suerte", y agregó: "Nos dijeron que no lo iban a operar ya que la bala quedó encapsulada. Tuvo muchísima suerte porque fue un tiro que le dio bien de frente, una bala que atravesó el parabrisas y le dio en el pecho".

En cuanto a las motivaciones de la agresión, Iantosca echó un manto de dudas y no parecía muy convencido de que se tratara de un intento de asalto. "No le robaron nada, ni siquiera hubo intento de robo", afirmó.

taxistas.jpg Los taxistas manifestaron su preocupación por un incremento de hechos violentos Foto: La Capital / Archivo.

El representantes de los dueños de taxis se animó a ligar este hecho con el clima electoral, aunque admitió desconocer quién podría sacar un rédito de algo así. "Siempre que estamos cerca de una elección suceden estas cosas. O asesinan a un compañero o tenemos una gran cantidad de robos impresionantes, que no se dan en ninguna época del año, ni siquiera cuando en tiempos en los que proliferan los delitos".

"Déjeme sospechar o pensar mal. No puede ser que un tipo en moto se te pare adelante y te pegue un tiro. No se a quién le sirve esto, a quién le puede sumar que muera un taxista, pero a nosotros siempre nos usan de carnada. En épocas electorales, dos o tres semanas antes de las comicios, tenemos algún compañero asesinado o se triplican los robos violentos. No sé por qué, pero yo sospecho. Deben ser las mafias que están enquistadas en el Estado que salen a hacer estas cosas. No puedo decir que sea casualidad porque siempre pasa lo mismo".