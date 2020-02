Mario Cesca, dirigente de la Asociación de Titulares de Taxistas Independiente (Atti), lanzó duras críticas el gobierno de Omar Perotti en materia de seguridad y le reclamó al mandatario que “no abandone a Rosario”. El dirigente reconoció que estaba "re caliente" porque, según dijo, la muerte del taxista Gerónimo Escobar "era evitable" y los taxistas habían denunciado "al menos diez hechos violentos" en la misma zona donde fue ultimado el chofer.

Además, cuestionó con vehemencia el ministro de Seguridad, Marcelo Saín, quien ayer dijo que “hay un nivel de violencia enorme en la ciudad” y sostuvo que la sociedad “se siente que vive en un cantón suizo y vive en Rosario”.

En declaraciones al programa “Zysman 830” que se emite por La Ocho, Cesca hizo un balance de la reunión que los taxistas mantuvieron con las autoridades de la Unidad Regional II y le respondió al ministro de Seguridad: “Todavía no lo pudimos conocer. Saín se queja de que los rosarinos nos creemos que vivimos en Suiza. Señor ministro, no somos una chacra. Conduzca la provincia como tiene que conducirla y deje de pelear con todo el mundo en vez de resolver los problemas".

“Nos resulta bastante agresivo lo que dijo ayer Saín. No colabora en nada, no pone paños fríos. En esas condiciones, esto no va a funcionar. Saín vino a esta provincia a pelarse con los rosarinos y si llegó para hacer eso, le vamos a dar pelea”, remarcó.

Cesca destacó que la muerte de Escobar “se pudo haber evitado. En el mismo lugar, con los mismos personajes, ocurrieron como diez hechos. Los denunciamos, pero no había nadie para tomar las denuncias. Cuando uno acude a la policía para denunciar un hecho, nos responden que tenemos que ir ante un fiscal. No tenemos policías a quien denunciar un delito”.

El dirigente de Atti no ahorró críticas hacia el gobierno de Omar Perotti. “ Si no te acomodás en la silla en la te pusiste en dos meses y no das respuestas, estamos en problemas. Me cansé de decirles a los funcionarios que esta muerte iba a ocurrir”.

“Me llama la atención que el gobernador no haga nada. Espero que no gobierne para el norte y no deje a los rosarinos a la buena de dios. Los rosarinos existimos”.

