Dueño de un carrito, cantante y candidato

El Sindicato de Vendedores Ambulantes tiene su delegación en 27 de Febrero al 900. Históricamente al frente del gremio estuvo Jesús Lazarín, pero el año pasado fue reemplazado por Beto Riba, propietario de un puesto de choripanes y hamburgesas, líder de un grupo de cumbia y ex candidato a presidente comunal de Pueblo Esther por el PRO. Durante su gestión, Lazarín fue denunciado por los comerciantes del área central de "administrar" o "proveer mercaderías" a una centena de puestos de indumentaria.

A principios del año pasado, como referente del sindicato se ubicó el cantante Riba y propietario de un carrito de comidas en el parque Yrigoyen. Riba llegó al gremio con la promesa de "formalizar" la actividad. "Hay un cambio de estructura y pensamiento del sindicato, y creo que hay que a dialogar para que nadie se sienta perjudicado", sostuvo por esos días en los medios.

No era la primera vez que el cantante incurría en política. En 2015, Riba había sido candidato a presidente comunal de Pueblo Esther, en la lista de Unión Pro que proponía llevar al ex Midachi Miguel del Sel a la Gobernación.