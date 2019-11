Dudas por el personal municipal en Colectividades

Este viernes, dará inicio la trigésimo quinta edición del Encuentro de Colectividades en el parque a la Bandera. Pero en función del plan de recortes y ajuste que puso en marcha el gobierno local a partir de agosto, tanto los organizadores como el gremio de los municipales encendieron el alerta en relación a la cantidad de agentes que estarán presentes este año.

"No está claro con qué modelo se va a atender Colectividades, porque en su gran mayoría los horarios donde se requerirá el personal municipal son nocturnos y en particular a partir de las 21. Hay que analizar cuántos trabajadores de la Guardia Urbana Municipal (GUM) y Tránsito estarán abocados al operativo de desvío de los vehículos. Además no se sabe aún cuanto personal de Defensa Civil, Central de Operaciones de Emergencia y Alumbrado Público y áreas de Control estarán disponibles", advirtió el líder gremial de los municipales Antonio Ratner.