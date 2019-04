Dos mujeres resultaron heridas tras otro siniestro vial que se produjo esta noche en avenida de Circunvalación, a la altura de Uriburu. Las mujeres fueron derivadas al Hospital de Emergencias "Clemente Álvarez". Es el cuarto siniestro vial en los últimos tres días, donde fallecieron tres personas.

El hecho se produjo esta noche cuando una camioneta Amarok de color gris impactó de atrás contra un Fiat 147 blanco, que de acuerdo a algunos testimonios iba a "baja velocidad y sin las luces traseras encendidas".

El vehículo de menor porte, en el que viajaban dos mujeres y una nena pequeña, terminó volcado en la banquina con las cuatro ruedas mirando al cielo.

"Venía por Circunvalación y de pronto me encontré con el vehículo que venía muy despacio y con las luces apagadas. Cuando lo vi frené, pero lo terminé tocando apenas", relató el conductor de la camioneta, que aseguró que "iba despacio —menos de 80— porque estaba por salir en la colectora de Uriburu".

Consultado sobre si el auto de menor porte circulaba a baja velocidad, afirmó que "prácticamente venía parado y no tenía encendidas las luces de la parte trasera", al tiempo que agregó: "No lo vi, y cuando lo vi no me pude abrir porque había tráfico. Lo toqué, cayó a la banquina y se dio vuelta".

"Enseguida los ayudamos a salir con mi cuñada, vinieron rápidamente las ambulancias y las mujeres estaban bien", aseguró el hombre, que transita habitualmente por Circunvalación, y señaló que "las mujeres estaban con el lógico susto" por el choque.

Este siniestro vial es el cuarto en los últimos tres días, en los que fallecieron tres personas. Uno fue un motociclista que murió ayer por la tarde, mientras que su esposa sufrió heridas de consideración al perder el control de su vehículo e impactar contra un guardarrail en Circunvalación y bulevar Oroño. En tanto, en la madrugada del lunes, entre las 5 y las 5.30, se produjeron dos siniestros fatales en avenida Circunvalación, uno a la altura de España y el otro en el cruce con 27 de Febrero, en los que hubo otras dos víctimas fatales.