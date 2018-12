Dos muertes en posible pacto suicida

Cuando Luciano Valenti llegó ayer, poco después de las 17, a la casa de sus padres, en Ecuador 365, para visitarlos como lo hacía habitualmente, no se imaginó que iba a encontrarse con un cuadro dantesco. Su mamá estaba sin vida en la cama del dormitorio matrimonial y en medio de un charco de sangre. Su padre, en tanto, estaba muerto en el comedor de la casa de barrio Belgrano que ocuparon durante décadas.╠

Según fuentes oficiales, se habría tratado de un "pacto suicida" entre Juan Domingo Valenti y su esposa, Elsa Beatriz Alvarez, ambos de 72 años, y propietarios de una tradicional casa de fotografías que hace mucho tiempo tiene sus puertas abiertas en avenida Eva Perón al 7000, es decir a pocos metros de la casa donde ocurrió la tragedia.

De acuerdo a los primeros informes forenses, las muertes datarían de la tarde del lunes y sería Juan Domingo quien primero mató a su esposa con un disparo calibre 22 en la cabeza y se quitó la vida con esa misma arma, que quedó junto a su mano derecha.

La investigación quedó a cargo de los pesquisas de la División Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) y bajo la supervisión del fiscal Ademar Bianchini, quien ayer a la tarde dispuso las primeras pericias para el esclarecimiento final del caso.

Voceros de la pesquisa aseguraron de acuerdo a lo conversado con el hijo de la pareja, que "no se encontraron aberturas violentadas, que no se hallaron faltantes de la casa ni mucho menos desorden, que no sufrían de depresión ni enfermedad alguna, pero sí que discutían mucho entre ellos", posible detonante de la tragedia.