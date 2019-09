El chofer de un interno de la línea 143 y una pasajera que viajaban en el mismo resultaron con heridas de diversa consideración luego de chocar esta mañana contra un Peugeot 208 en la zona sur de Rosario.

El siniestro se produjo alrededor de las 8.40 en la intersección de Alem y Cerrito, cuando un interno de la línea 143 que circulaba por Alem embistió a un Peugeot 208 que se movilizaba por Cerrito e intentó cruzar pese a tener la visión obstruida por otro colectivo, según relató el propio conductor del auto.

Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor de la línea 143 se descompensó y debió ser atendido por personal de una ambulancia del Sies, mientras que una pasajera sufrió golpes y estaba por ser trasladada a un centro asistencial para tomarle placas radiográficas.

Como consecuencia del fuerte impacto, el Peugeot se subió a la ochava sureste y quedó con su parte trasera a metros del ingreso a una verdulería.

alemycerrito.jpg Virginia Benedetto / La Capital

En declaraciones al programa Zysman 830, que se emite por La Ocho, el conductor del Peugeot señaló que "gracias a Dios estamos bien. A pesar de que frené en la esquina de Cerrito, había un colectivo que obstruía la visión. Me asomé para ver si venía alguien y cuando veo que viene un colectivo a gran velocidad me dí cuenta de que no iba a frenar, pensé en acelerar para que no me embista de lleno. Dentro de todo, me embistió en la parte trasera y no de lleno".

El conductor agregó que "el colectivo venía a una velocidad increíble. Es algo que puede llegar a provocar un desastre. No se puede andar circulando de esa forma. El conductor no se interesó si alguien estaba atrás del colectivo. Menos mal que vi que venía a esa velocidad y que alcancé a pasar. Gracias a Dios no me pasó nada", comentó el joven.