Dos fundaciones con un mismo staff, trama privatista y en convenio con la UNR

Ahora surgen más ejemplos, pero con otras particularidades. Dos fundaciones que no están dentro de la UNR sino con domicilio legal en Mendoza 444, donde se sitúa el colegio confesional y privado La Salle, pero desarrollan sus actividades en Gorriti 182 Oficina A, 2° piso (Puerto Norte).

Una es la Fundación para los estudios internacionales (Funpei) y la otra es el Instituto de Cooperación Latinoamericana (Icla).

La particularidad de ambas es que están dirigidas por el mismo staff de docentes y tienen convenios con la UNR. Y que también en el colegio La Salle tenía domicilio legal la Universidad del Salvador (Usal) sección Rosario, un dato que se muestra en el Facebook desactualizado de la Usal, como parte de un mismo entorno institucional. La pregunta sería, ¿qué vínculos hay entre ese colegio, las asociaciones y una sede universitaria para haber tenido o tener el mismo domicilio?

Funpei tiene una historia de 28 años y, mientras se sostuvo pasaron, distintos rectores, decanos y consejeros sin decir ni "mu".

Sus autoridades son José Aníbal Romero (presidente y director de la cátedra de Estudio y Análisis Prosoectivo del Paradigma para una nueva Educación) y Pedro Raúl Romero (vicepresidente, politólogo, ex director de la Escuela de Relaciones Internacionales de Ciencia Política, por ocho años; docente en la cátedra “Problemática de las Relaciones Internacionales”, fundador de Icla y ex Secretario de Relaciones Internacionales de la UNR).

En la nota de La Capital de la semana pasada se daba cuenta de que son varias las asociaciones o fundaciones en cada facultad, menos en Políticas, Psicología y Humanidades, donde La Pedroni se diluyó por irregularidades en la actual gestión del decano de la Facultad, Alejandro Vila.

>>>Leer más: UNR: de los viejos reclamos por más presupuesto a la "zona gris" de los ingresos de las fundaciones

Son entidades que no aclaran cómo calculan los aranceles, los honorarios docentes, cómo delinean su política de gastos, qué convenios hacen con entidades extranjeras y cómo administran esa recaudación y toda la que les ingresa. "Mucho dinero", aseguran docentes y estudiantes que nadie sabe a qué manos va y cómo se reparte.

En el caso de Funpei, se pusieron al día con los balances en 2019 y solo falta el de 2021. Aunque dado el vínculo con la UNR deberían disponer todo a la comunidad desde la web oficial de la UNR, no es así, y tampoco con Icla.

Entre esas fundaciones y asociaciones está la "madre" de todas, la de la UNR que presiden el decano de Abogacía y de Humanidades, Hernán Botta y Vila, respectivamente, entidad que tampoco expone públicamente su balance.

La mención de las fundaciones prácticamente privadas dejó cierto run run, enojos, culpas cruzadas y amenazas en algunas facultades.

Las dos autoridades más importantes son los Romero, hermanos que no solo figuran como directivos de la fundación sino que publican artículos juntos como investigadores especializados en educación.

Así lo han hecho en medios gráficos locales, incluido este diario, y han trabajado en radios y canales de televisión locales. También han publicado libros para editoriales rosarinas como "Los reformadores sin espíritu" o "Pacto Educativo Nacional".

La génesis de Funpei fue en la pos Navidad de 1994 y antes de fin de año: el 28 de diciembre, siendo gobernador el peronista Jorge Obeid y rector de la UNR, Raúl Arino (sucesor del primer rector de la democracia, el radical Juan Carlos Millet, también radical pero no apoyado entonces por Franja Morada ni la Federación Universitaria Rosario-FUR-).

Ese día la Inspección General de Personas Jurídicas de la provincia de Santa Fe (IGPJ) autorizó la creación y funcionamiento de la Funpei, con domicilio legal en Mendoza 444, donde se sitúa el colegio confesional y privado La Salle. Allí funcionó hasta 2019. Hoy en la web el domicilio de la sede es Gorriti 182 Oficina A, 2° piso (Puerto Norte).

En la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) esta fundación quedó registrada con certificado de exención en el impuesto a las ganancias por ser "sin fines de lucro".

La Funpei ofrece en su página oficial un conjunto de programas o diplomaturas referidos a siete áreas temáticas:

Seguridad Pública (convenio con el Instituto de Capacitación Continua de la Universidad del Salvador y desde 2015, con domicilio en el La Salle, junto con la Facultad de Ciencia Política de la UNR e Icla "ha lanzado el Programa de Cooperación Internacional en Violencia Urbana y Seguridad Ciudadana")

(convenio con el Instituto de Capacitación Continua de la Universidad del Salvador y desde 2015, con domicilio en el La Salle, junto con la Facultad de Ciencia Política de la UNR e Icla "ha lanzado el Programa de Cooperación Internacional en Violencia Urbana y Seguridad Ciudadana") Formación Recursos Humanos (desde el año 2014 en convenio con la Facultad de Estadísticas y Ciencias Económicas de la UNR)

(desde el año 2014 en convenio con la Facultad de Estadísticas y Ciencias Económicas de la UNR) Lenguas Extranjeras (no exhibe director o directora pero su sitio ofrece certificados emitidos por la UNR.)

(no exhibe director o directora pero su sitio ofrece certificados emitidos por la UNR.) Nuevo Mundo Educativo (Educación de Orientaciones -roles predeterminados- y Tendencias -“early-adopter”)

(Educación de Orientaciones -roles predeterminados- y Tendencias -“early-adopter”) Educación Ubicua (Conversa, el aliado tecnológico para educadores de los diversos niveles).

Cooperación Educativa Latinoamérica ("actividad educativa y científico tecnológica" con Funpei-Colombia y Funpei-Chile y "avanzados los desarrollos en las Repúblicas del Ecuador y del Paraguay").

Diploma de Estudios Avanzados en Producción y Regulación de Cannabis (con Raquel Peyraube como directora, Darío Maiorana como director del Centro de Estudios Interdisciplinarios (CEI) y José Romero, presidente Funpei). Se aclara que está organizado por la UNR (@unroficial) – CEI (@cei.unr) y (@funpeiorg) y se colocan los sellos iconográficos de cada entidad.

Los pagos de extranjeros tiene un sitio especial (PayPal) con un formulario para pagar en dólares estadounidenses cursos, posgrados, seminarios o ciclos.

También se ofreció el año pasado un curso de Laboratorio de Fútbol (Táctica y Estrategia), con Carlos Picerni.

ICLA: Proyección internacional

En la página web del Instituto de Cooperación Latinoamericana (ICLA), se lee en el apartado "Quiénes somos": que es "dependiente de la Universidad Nacional de Rosario y fue aprobado por Consejo Superior en diciembre 2011 (Res N° 439/2011), se crea como una propuesta innovadora para la promoción del espacio que constituye la comunidad universitaria de la UNR y su proyección internacional, a través de las ventajas que ofrece como alta casa de estudios y como lugar de construcción de conocimientos en distintas áreas".

La directora es Gisela Manna, el coordinador del Concejo Asesor es Pedro Romero (vicepresidente de Funpei) y la coordinación general está a cargo de Nicolás Montiel, entre otros cargos que figuran en la página.

Hay varias cátedras y programas, desde Infancia y Adolescencia "James Grant", a Pensamiento Sistémico aplicado al entrenamiento y gestión deportiva, a Pensamiento Latinoamericano e integración regional "Manuel Ugarte", Narrativas Transmedia y Violencia Urbana y Seguridad Ciudadana.

Entre sus novedades se publica el Programa de Estudios en Movilidad y Seguridad Vial que organizó en junio de este año la actividad ”Alcohol 0: a un año de su implementación en Rosario”.

La Pedroni

Cuando la nota de La Capital de la semana pasada refirió a la Asociación José Pedroni de la Facultad de Humanidades y Artes, se aclaró que la entidad ya no estaba activa en la facultad, pero sí en los papeles de la Afip. Y muchos de sus actores se repetían en Funpei. Eso no constituye una irregularidad si hay contratos escritos y convenios sobre cómo , por ejemplo, manejaban ambas entidades los ingresos de moneda extranjera.

En la Afip quedó registrada bajo la CUIT número 30-68049834-9 (dato que no figuraba en el balance, que debía cerrar cada mes de agosto) y se especifica que no poseía un certificado de exención en el impuesto a las ganancias, para una entidad sin fines de lucro. La asociación se inscribió como empleadora en 2015 y se presume que desde esa fecha habría contratado personal en relación de dependencia.

La falta de exención en ganancias no es una pavada. Tiene implicancias patrimoniales para la asociación y responsabilidad derivada para sus autoridades, porque infringen normas del régimen penal tributario.

Porque para seguir conservando la exención del impuesto a las ganancias hay que tener al día el legajo fiscal (presentar balances, declaraciones juradas, impuesto a las ganancias para exentos, actas de asamblea y renovación de autoridades) y los asociados a la entidad deben regularmente pagar su cuota social. Nada de eso estaba al día hasta junio de 2019, cuando se visibilizaron estas y otras irregularidades.

Cuando este diario le preguntó al actual decano, Alejandro Vila, qué sucedió con esa asociación, en aquel momento dijo que él no era "ni miembro ni asociado" de la entidad. Y aclaró que por resoluciones del Consejo Directivo la Facultad la asociación ya no tiene vínculos con la cooperadora, que "no funciona más".

De todos modos, la asociación como entidad jurídica con autoridades (muchos de ellos docentes de la facultad) debe disolverse por asamblea de la asociación y no a través del Consejo Directivo.

Vila destacó además que por las mismas resoluciones del cuerpo de la facultad, "el propio producido se administra por la UNR y por Fundación de la UNR, con la voluntad de ir transfiriendo de manera gradual a la UNR". Y adelantó que se está planificado pasar también allí los Cursos de Lenguas Extranjeras y Educación Continúa (destinadas a terciarios no universitarios para cursar los Ciclos de Complementación Curricular de Licenciaturas), en febrero del próximo año. Y no se descarta hacer lo mismo con los posgrados.

Doctorados de Fundefa

También en la nota de este diario se mencionaron los doctorados que se dictan en la UNR para alumnos extranjeros, ingresos en dólares que recepcionan entidades como como Fundefa, "nexo entre estudiantes y las más prestigiosas universidades internacionales", según se promociona.

Este martes justamente se iniciaron las clases para estudiantes ecuatorianos que vienen a cursar Educación.

"Nuestros estudiantes de Doctorado en Educación de la Universidad Nacional de Rosario ya se encuentran cursando sus clases presenciales en Argentina. Les deseamos el mayor de los éxitos en estas semanas de estudios intensivos, cada vez más cerca de cumplir su meta académica", se lee en la página de Instagram de la Fundación.

Cuántos alumnos son los de esta cohorte y cuánto ingresa por ese servicio académico a las arcas del propio producido de la Facultad es una respuesta pendiente por parte de las autoridades de Humanidades.