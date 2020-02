Dos días fatales y cientos de preguntas

Jonathan, el padre de la nena fallecida, detalló ayer cómo trascurrieron las horas desde que Liz llegó el sábado al hospital. "Llegamos el sábado, nos atendieron en la guardia y nos dijeron que tenía que quedar internada".

El joven señaló además que los médicos le advirtieron que se tenía que "fijar un poco más", que la nena "no podía llegar así deshidratada".

"Me dijeron que iba a ser breve, que le ponían dos sueros durante una hora cada uno y que al final del día se iba. Nos pasaron a una sala intermedia y ninguna novedad más. Al final el suero se lo dejaron cinco horas", contó.

"Yo llamaba pero era como que les molestaba, estaban con el celular, me dijeron que tuviera paciencia que había muchos enfermos en el hospital. Me quedé hasta las 8 de la mañana, después entró mi mamá. La nena había evolucionado bien", indicó.

En ese orden, dijo que "en un descuido se le salió el suero, entonces dijeron que se lo sacaban y que iban a probar por vía oral, y si toleraba la comida le daban el alta".

Todo cambió a media mañana. "Entre las 10 y las 13 empezó a descompensarse, a decaer, no respondía, hablaba cosas incoherentes, no le podían bajar la fiebre. En ese momento entró una enfermera y le aplicó cuatro inyecciones, le hicieron trabajo de reanimación, estaba mi mamá, no respondía la nena".

"Nos sacaron afuera y a la nena la mandaron a terapia. Pedí una explicación y no me dijeron nada, se empezó a armar griterío, llenaron el edificio de policías, no nos dejaron entrar ni salir", recordó.

Luego lo llamó un policía y lo llevó a hablar con los médicos. "Me atendió y empezó a tartamudear, me dijo que tuvo dos paros, que lamentablemente no pudieron hacer nada y que falleció. Me dio un shock. Me hago cargo de que rompí unos vidrios, pero es que no puedo entender lo que hicieron", admitió.

