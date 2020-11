En términos de análisis criminal no tiene equivalencia con el destino de Rocío Daiana Gómez, descuartizada en 2011 por su novio, que recibió una condena exigua de 15 años de cárcel. En ese caso no se pudo aplicar la figura de femicidio porque el agravante no estaba incorporado al Código Penal, aunque sí otros que hubiesen dado una respuesta más ajustada a ese hecho.