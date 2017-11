Dónde hacer el reclamo que corresponde

La Dirección Provincial de Defensa del Consumidor es el organismo encargado de velar por el cumplimiento de la ley por los derechos de los usuarios. Ante cualquier problema con la contratación de servicios o cuando una empresa no cumple con lo pactado en una transacción comercial, se puede realizar una denuncia en la oficina del tercer piso de Mitre 930.Una vez asentado el reclamo, Defensa del Consumidor tiene entre 25 y 30 días para convocar a una audiencia de conciliación en la que se cita a las partes a fin de intentar alcanzar un acuerdo. Si esto sucede, se firma un acta conjunta en la que constan los detalles del mismo.En caso de no llegar a un acuerdo, se cierra la instancia conciliatoria, y la dirección provincial puede sancionar a la empresa denunciada con un apercibimiento, multa o clausura. Y el usuario está habilitado para realizar una demanda judicial.Sin embargo, esto no siempre es necesario, según indicó el titular de la dependencia, Leonardo Gianzone, el 60 por ciento de los conflictos se resuelven en las audiencias entre consumidores y empresas.