"¿Dónde está el gremio cuando suceden estas cosas?"

Las amigas de Laura son un gran sostén, además de su familia (tiene cinco hermanos), de su pareja, y de sus alumnos.

Para ellas, Laura es un ejemplo. "Queremos destacar su espíritu de lucha, su tenacidad y valentía, su inagotable energía y, por sobre todas las cosas, sus valores. ¡La vida está llena de buenos ejemplos!", escribieron en la carta que se publicó en La Capital.

"Nos parece muy injusta la situación de Laura porque no podemos hacer nada. Sentimos gran impotencia. Nosotras vemos gente que se toma días por cualquier cosa, y otras personas (como Laura) que no pueden", expresó Yaqueline Bertollini, amiga y compañera de trabajo de Laura.

"No sabemos dónde está el gremio cuando pasan estas cosas. La situación de los reemplazos es un gran tema pendiente, porque como no hay titularizaciones, hay muchos docentes que se encuentran en esta circunstancias y, si se enferman, no pueden faltar", explicaron las docentes que son testigos de otros casos similares y que día a día las ven luchar.