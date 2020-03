Doce anuncios de Javkin para su primer año de gestión

El intendente Pablo Javkin inauguró por primera vez las sesiones ordinarias del Concejo Municipal de Rosario. En su discurso que tuvo una extensión de una hora, hizo énfasis en la inseguridad, la austeridad, los siniestros viales y la convivencia.

En el desglose del mensaje, estos son doce de los principales anuncios:

1. Lo que dejó Fein y las medidas austeras de emergencia económica

“Asumimos el gobierno municipal en medio de una situación financiera muy complicada, con un déficit crónico retroalimentado por un elevado nivel de endeudamiento. Los números no mienten: en el año 2020 los servicios de la deuda alcanzarán los 4.000 millones, el 11 por ciento del gasto municipal. A esto hay que sumarle una deuda flotante estimada en 1.200 millones que afecta a gran cantidad de proveedores, y otros compromisos heredados, como certificados de obra pública por un monto de 1.100 millones y descuentos por casi 1.700 millones por anticipos extraordinarios de coparticipación de años anteriores”

“Nos pusimos como primer objetivo sanear las cuentas, y, como la caída de la actividad económica ha disminuido los ingresos públicos y el proceso inflacionario ha impactado en los costos de los principales servicios, tenemos la obligación de ser austeros y responsables en el uso de los recursos”

“Más de seis pesos de cada diez que se gastan están destinados a asegurar los derechos más urgentes y básicos: salud, políticas sociales, mantenimiento y respuesta rápida a los problemas urbanos y cuidado de los más chicos. Vamos a dejarnos la piel intentando no perder más chicos en la pobreza, en el delito ni en las adicciones”

“Entre estas herramientas que aprobó el Concejo está la posibilidad de emitir letras del tesoro de hasta un 2 por ciento de los recursos de libre disponibilidad, un máximo de 500 millones, lo que constituye una ayuda importante para enfrentar el déficit ya que esos fondos podrán ser utilizados para disminuir el enorme costo del endeudamiento a corto plazo. Utilizaremos todos los mecanismos que el marco provincial nos permita para hacer frente a esta brutal crisis financiera”

2. Unificación de áreas de orden y control

“Es necesario cambiar la organización del control en esta ciudad. Tenemos 486 agentes municipales dedicados a esta tarea, unos 206 en la GUM, 150 en control urbano y 130 en inspección, a los que se suma la histórica Dirección General de Tránsito. Es necesario evitar que actúen en forma dispersa y sin coordinación. Vamos a integrar y unificar toda la tarea de control municipal. Un cuerpo de control municipal en Rosario, en la calle, con las mismas potestades y usando todos los recursos sobre las prioridades que la ciudad demande”.

“Adelantándonos a esta unificación del trabajo de control ya estamos organizándonos en trinomios, con personal de los tres cuerpos trabajando en conjunto en los operativos, lo que nos ha permitido aumentar la presencia en la calle. Y lo estamos haciendo de un modo diferente, analizando pormenorizadamente los reclamos de los vecinos y las incidencias en lugares críticos. Gracias a esta nueva forma de organizar el control de la ciudad, conseguimos intensificar la acción en zonas que necesitan más y mejor cuidado”.

"Para controlar y ordenar, necesitamos conocer lo que pasa en el territorio de la ciudad, y en tiempo real. Estamos trabajando en la mejora de nuestro Centro de Monitoreo Municipal. Vamos a garantizar el mantenimiento y funcionamiento del sistema de cámaras de videovigilancia, y a redefinir la ubicación estratégica de cada una de las cámaras municipales. Vamos a mejorar el monitoreo a través de la integración de las cámaras de la provincia a nuestro sistema de monitoreo municipal, sumando a las 158 cámaras municipales, las más de 800 cámaras provinciales instaladas en la ciudad. Para esto, vamos a duplicar los puestos en la sala de monitoreo del CIOR. En el mes de marzo duplicaremos los puestos de trabajo de la sala de monitoreo".

javkin1.JPG Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

3. Alcohol cero y control electrónico para siniestros viales

“Los siniestros viales son la principal causa de muerte en la ciudad, por eso en nuestra gestión la seguridad vial es una prioridad. Empezando por cuidar y hacer respetar a los peatones. Para que haya respeto, tiene que haber control. Queremos que cuando una madre lleve en el cochecito a su bebé, un pibe use la bici para ir a la escuela o un abuelo esté por cruzar la calle, puedan estar seguros que los autos van a frenar en las esquinas y a ceder el paso”.

“De las más de 80 infracciones que prevé el código de faltas, solamente dos se fiscalizan de forma electrónica, por eso, vamos a implementar un Control Electrónico de Seguridad Vial con un alcance mucho más ambicioso. En este semestre, vamos a enviarles un pliego licitatorio para que el control de tránsito pueda ser fiscalizado a través de la incorporación de tecnología”.

“Para que no nos acusen de un afán meramente recaudatorio, para despejar ese argumento todos los fondos que se recauden tendrán exclusivamente tres destinos: el HECA, el Hospital Vilela y el Fondo Compensador del Transporte”.

“Vamos a proponer alcohol cero porque la inseguridad vial es la principal causa de muerte en la Argentina y produce alrededor de 6.000 muertos al año. En la ciudad de Rosario en el año 2019 ingresaron en el HECA 2.639 lesionados por accidentes de tránsito”.

>> Leer más: Javkin recordó al portugués Fernando Pessoa en el cierre de su discurso

4. Sanciones más duras a quienes no cumplan reglas

“Para ordenar la ciudad no sólo debemos tener herramientas sino también normas acordes a los tiempos y situaciones que vivimos. Tenemos un Código de Faltas del año 81. ¡No va más! La próxima semana vamos a elevar al Concejo el proyecto del nuevo Código de Convivencia Ciudadana, una herramienta imprescindible para proteger la vida y seguridad de las personas”.

“Vamos a endurecer las sanciones para aquellas actividades que no garantizan las condiciones de seguridad o que incumplen la normativa. No vamos a tolerar la extorsión, ni la conducta de quienes amedrentan a un vecino e incorporaremos sanciones a quienes atenten contra el espacio público. Incluiremos normas para proteger a los consumidores, sanciones al acoso callejero y a la discriminación, y jerarquizaremos la protección de los animales”.

javkin2.JPG Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

5. Pavimento más duradero

“Una demanda urgente que nos encontramos fue la de arreglar las calles. La red vial de Rosario tiene 17.600 cuadras con una longitud promedio de 130 metros cada una. Ello implica que las calles de nuestra ciudad suman casi 2.290 km., aproximadamente la distancia que separa Rosario de Puerto San Julián, Santa Cruz”.

“Esta analogía quizá permita mensurar la magnitud de lo que es necesario atender y mantener periódicamente. Por eso, nos propusimos buscar soluciones posibles y más duraderas. Cambiamos la forma en la que se venían haciendo las cosas y los resultados empiezan a verse”.

“En cada intervención, demolemos completamente las carpetas asfálticas deterioradas, excavando hasta suelo firme y construyendo nuevas estructuras viales con tres capas compuestas de suelo estabilizado, hormigón y asfalto de un espesor de 6 cm. En las calles de hormigón mejoramos la calidad de los materiales y ahora le sumamos pasadores de hierro entre cada losa para que repartan el peso de los vehículos y resistan más tiempo. También arreglamos las paradas de colectivos, comenzando por las del metrobús, haciéndolas ahora de hormigón que es más duradero y eficiente que el asfalto para resistir el peso y el tránsito de cientos de colectivos. Esto va a evitar que las calles se deformen y se generen pozos”.

>> Leer más: Javkin incluyó proyectos del arco opositor en su plan de gobierno

6. Tormentas: seis unidades de Respuesta Cercana

“El cambio climático genera tormentas que suelen generar muchos inconvenientes en las calles de la ciudad. Nos centramos en la prevención, intensificando el mantenimiento de los sumideros y desagües, aumentando la limpieza y la rectificación de zanjas. Potenciamos las intervenciones en sectores críticos, donde identificamos los anegamientos históricos y realizamos las obras necesarias para mejorar el funcionamiento del sistema. Vamos a reconstruir las cámaras, sumideros, cañerías de empalmes y conductos”.

“Creamos un área especial que unifica el mantenimiento de la ciudad en seis cuerpos de trabajo en cada uno de los distritos, las Unidades de Respuesta Cercana, para garantizar una respuesta inmediata y cercana a los reclamos. Y abordarán las principales demandas cotidianas de los vecinos: desagües, poda y escamonda, alumbrado público, terrenos baldíos, desmalezado, mantenimiento de zanjas, plazas y parques e higiene urbana. Vamos a mejorar los canales de respuesta directa y cercana con el vecino que permita realizar denuncias y hacer el seguimiento de sus reclamos”.

javkin3.JPG Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

7. Obras en Mangrullo, Saladillo, Villa Banana y otros barrios

“Para mejorar la vida en los barrios, vamos a enviar un proyecto ordenanza que, sin perder los metros cuadrados que se pueden construir, aumente la altura de las plantas bajas, permitiendo que se ubiquen distintos comercios, bares, gimnasios, entre otros. Las plantas bajas activas ponen más gente en la calle y lo que mejora la seguridad y da más sentido de vecindad”.

“Con respecto a las infraestructuras, independientemente de las dificultades económicas, venimos trabajando en un plan de obras, dando prioridad a aquellas que estaban proyectadas, como el pavimento definitivo y eliminación de las zanjas en los barrios Matheu, Empalme y Uriburu y La Guardia; y aquellas que están en ejecución con financiamiento provincial, como Avenida Newbery, 27 de Febrero y Calasanz, pavimento definitivo en Barrio Las Flores y en Santa Teresita, y la obra de la Ciudad Universitaria”.

“Además, la ciudad tiene proyectada una obra que en nuestra gestión es uno de nuestros objetivos principales: transformar el sur de la ciudad, el Mangrullo y los Bajos del Saladillo. Por eso estamos trabajando en conjunto con Provincia y Nación y buscando el apoyo financiero de organismos internacionales”.

“Otro gran proyecto de intervención urbanística barrial será el que realizaremos en Villa Banana, financiado por el Banco Mundial. Se trata de un proyecto de carácter integral, cuyo plan de urbanización consiste en apertura de calles, rectificación de viviendas a línea municipal, obra de redes de infraestructura, urbanización de pasillos, conexiones intradomiciliarias y equipamiento urbano”.

“Además próximo inicio de la primera etapa de construcción de un nuevo Centro de Salud en Avellaneda Oeste y la ampliación del Centro de Salud Emaús en el Noroeste”.

javkin5.JPG Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

8. Dos colectivos totalmente eléctricos hechos por rosarinos

Un mejor transporte también es un transporte más ecológico. En los próximos días vamos a poner en circulación dos unidades totalmente eléctricas, que funcionen con combustibles renovables, hechas integralmente por técnicos rosarinos apasionados porque la ciudad tenga la mejor movilidad para los vecinos que todos los días utilizan el servicio, y por el respeto hacia una movilidad sostenible que cuide la salud y el medioambiente.

9. Reemplazo del ¿Cuándo llega?

"En las últimas semanas la empresa EFISAT sufrió un hackeo que afectó el sistema con el que se gestionan los datos del GPS de los colectivos de muchas ciudades del país, entre ellas Rosario. Esto llevó a que el Cuándo Llega dejara de funcionar, ocasionando un trastorno para los más de 500.000 vecinos que usan la aplicación por día. La dependencia de un formato antiguo y centralizado nos hizo vulnerable al ataque informático que sufrió la empresa. Para cambiar esto estamos trabajando desde el inicio de nuestro gobierno, modernizando y transformando el sistema que gestiona el Transporte Urbano de Pasajeros".

"Estudiamos proyectos como el del mapa interactivo que propone el concejal Eduardo Tonnioli, y analizamos otras alternativas para migrar desde el sistema actual a uno abierto como el que se usa en la mayoría de las ciudades del mundo. Durante la próxima semana se podrán visualizar todos los recorridos de los colectivos en plataformas como Google Maps, y en los meses posteriores rediseñaremos los códigos para independizar totalmente el monitoreo en tiempo real de la flota del transporte público".

>> Leer más: Javkin: "No nos rindamos, cuando todos respetemos, Rosario será una ciudad de paz"

10. Digitalización de trámites

“Desde el 10 de diciembre iniciamos un Plan de Digitalización Municipal para agilizar los procesos, eliminar la burocracia, ahorrar tiempo y reducir el uso del papel terminando con los pesados expedientes que son un símbolo de atraso”.

“Ya comenzamos a trabajar en la plataforma única de trámites que permitirá digitalizar la totalidad de los que hoy se realizan. Todo se va a poder hacer de manera digital mucho más rápido y con menos pasos. No vamos a solicitar más papeles, los documentos los vamos a pedir una sola vez y tampoco vamos a solicitar datos que la Municipalidad ya tenga. También avanzamos en el uso de la firma digital como en las ciudades más modernas del mundo. Las cosas van a ser más rápidas, simples y con menos gastos”.

“A la implementación de la nueva plataforma de habilitaciones que facilita el acceso, la gestión y reduce los tiempos de los trámites vamos a sumarle la ampliación de los términos de las habilitaciones de 5 a 10 años con una extensión automática y gratuita para quienes deben renovar permisos ahora”.

javkin4.JPG Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

11. Cuidadores en centros de salud

“Las situaciones de conflicto en nuestros efectores de salud atravesaron la agenda de estos primeros cien días. Como respuesta estamos ampliando la presencia de una figura innovadora que ha contribuido en el último tiempo a la conformación de espacios de integración y de cuidado en nuestros centros de salud: los trabajadores de la convivencia, jóvenes incluidos en el programa Nexo Oportunidad capacitados y entrenados para abordar los conflictos. En la actualidad, 26 jóvenes se incorporaron como cuidadores en 10 centros de salud. En estos meses se desarrolló la segunda etapa de formación con un nuevo grupo de jóvenes que se incorporarán a los centros de salud durante el mes de marzo”.

>> Leer más: Javkin: "El crimen de Carlos Orellano es un hecho doloroso que conmovió a la ciudad"

12. La violencia en Rosario y el caso Carlos Orellano

“A la violencia se le gana con la acción de las fuerzas de seguridad actuando en las calles, con la justicia investigando y desarmando las economías criminales y cortando los circuitos ilegales de armas”

“A la división se le gana abriendo calles, generándole oportunidades a los jóvenes, cuidando a los grandes y a los pibes, a las mujeres, en definitiva, respetándonos”

“No podemos naturalizar la muerte. No podemos levantarnos todas las mañana y simplemente esperar a que nos informen las cifras de muertos de la noche anterior. No tenemos vivir con miedo”

“Actuamos antes y actuamos ahora, cuando el crimen se hizo presente en un lugar de diversión. Quiero que quede algo muy claro: no vamos a mirar para el costado. Somos inflexibles. En Rosario, el que no cumple la norma, es sancionado y con medidas muy fuertes. Antes que nada, está la vida y la paz de nuestras vecinas y vecinos”

“Hace pocos días ocurrió un hecho doloroso que conmovió a la ciudad, el asesinato de Carlos Orellano. Más allá de que la justicia esté actuando, desde la Municipalidad actuamos clausurando preventivamente por 45 días el local donde se registró el incidente que culminó con su muerte”.

“No voy a descansar hasta que entendamos que frenar en una bocacalle no es ser sólo buen vecino, sino que salva vidas. No voy a descansar mientras la violencia nos robe a nuestros pibes de las familias, los colegios y los clubes, que es donde tienen que estar para crecer como buenos ciudadanos”

“No voy a descansar mientras la violencia nos mate a Carlos Orellano y a tantos más que se nos van por las rasgaduras de aquel tejido social herido del que les hablaba al principio. No lo digo como Intendente, lo digo como simple ciudadano: no nos rindamos. Rosario no se rindió nunca. Rosario será, cuando todos respetemos, una ciudad de paz”