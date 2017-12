Distinguen a más de mil referentes de la economía social

Más de mil emprendedores recibieron certificados por haber transitado la última edición de los programas de capacitación ABC del Emprendimiento y Fase 2 de Rosario Emprende, impulsados por la Municipalidad.

La intendenta Mónica Fein felicitó a los emprendedores y destacó que "la economía social demuestra que siempre se puede". "El camino del emprendedor es complejo y difícil y hay que acompañarlo, y queremos hacerlo en todo el proceso", dijo.

Fein señaló que "atrás de cada uno de los emprendedores vemos la esperanza de no bajar los brazos, de ir para adelante y luchar". Y resaltó: "Me gusta ver a gente que desafía la vida, no baja los brazos, sabe que puede enfrentarla, nunca solos, siempre con una comunidad, los vecinos y el Estado".

Durante el acto realizado en la sede de Gobierno de la Universidad Nacional de Rosario, la intendenta hizo especial énfasis en los efectos que deja en cada emprendedor el cursado de las capacitaciones del Rosario Emprende. "Estamos seguros que cada uno de los que pasa por este desafío, realmente tiene muchas más herramientas, no se siente tan solo", dijo.

El secretario de Economía Social, Nicolás Gianelloni destacó que en los dos primeros años del Rosario Emprende se duplicaron los emprendedores que se sumaron a las capacitaciones, al tiempo que se pasó de 600 a 700 ferias en diferentes puntos de la ciudad para que puedan comercializar sus producciones.