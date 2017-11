La Capital fue distinguida hoy por el 150º aniversario de la fundación del diario de parte de la Legislatura de la provincia de Santa Fe. En el acto, celebrado en el recinto de la Cámara de Diputados, se le entregó el Diploma de Honor al presidente del directorio del diario, Daniel Vila.

Vila manifestó su "orgullo y emoción" por la distinción que le fue entregada por el diputado provincial Roberto Mirabella, quien fue acompañado por el titular de la Cámara baja provincial, el exgobernador de Santa Fe Antonio Bonfatti.

"La historia de La Capital es riquísima. Son 150 años. Y no puedo dejar de mencionar al fundador de este diario, Ovidio Lagos, y a Justo José Urquiza. La historia de ellos es más que conocida", indicó Vila, en su discurso de agradecimiento, en el que reflexionó sobre el valor de las palabras "crisis y responsabilidad".

"Dicen que las crisis son oportunidades, y yo creo que no. Las crisis no son oportunidades", comentó Vila, y añadió: "Vivimos crisis en la Argentina durante mucho años. No han sido oportunidades."Como la medicina, cuando hay una crisis no es porque hay una oportunidad. Cuando un paciente entra en crisis corre en peligro su vida. Hay que averiguar por qué tiene esa crisis para poder salvarlo", aseguró el titular del Grupo América.

Las crisis son situaciones de ruptura. Son situaciones de dificultades en donde se rompe algo. Las crisis nos deben llevar a mirar qué hay adentro de esa ruptura. Por qué se rompió".



Asimismo, señaló: "Las crisis no son exclusivas de la Argentina. Cuando hay dificultades también es cierto que hay oportunidades. Uno puede aprovecharlas o desaprovecharlas. Las oportunidades pueden ser buenas o malas. Seguramente en las buenas encontramos más posibilidades de encontrar cosas positivas que en las malas".