La titular del Pami a nivel nacional, Luana Volnovich, recorrió ayer junto al gobernador Omar Perotti las instalaciones del policlínico Pami II, donde se dispuso una división estricta de los sectores que atienden a los jubilados con patologías diversas, de aquellos que deberán ser asistidos tras haberse infectado con Covid-19.

Tras recordar que por efecto de la pandemia se produjo un refuerzo en todo el sistema prestacional y en las camas de internación, puntualizó que en el Pami II se abrió una guardia específica por coronavirus. "Dividimos el policlínico en dos, porque a los jubilados les siguen pasando cosas y tienen otras afecciones, por eso adoptamos esta decisión, para velar para que no estén en contacto con el virus", subrayó.

En efecto, el Pami II transformó su guardia general en la específica Covid-19 y el otro ala del policlínico funcionará para el ingreso de pacientes con otras patologías. "Estamos con los últimos adelantos de la tecnología y con todo el personal del hospital preparado para la pandemia. Hoy no tenemos internados por coronavirus, y si bien notamos preocupación en nuestros pacientes, les aconsejamos que de no ser necesario no concurran al policlínico", dijo el titular del Pami II, Sergio Monserrat.

Volnovich, en tanto, hizo referencia a las recetas médicas que vía web se autorizan en las farmacias en forma directa y a la campaña antigripal que ya comenzó y se efectiviza sólo a través de las terminaciones del DNI de los afiliados.

La funcionaria puntualizó además que durante esta gestión a cargo del Pami se informatizaron unos 30 mil trámites diarios, muchos de los cuales se hacían presenciales en las agencias de la obra social y que ahora se han derivado vía telefónica, por WhatsApp o por la web.

En tal sentido, destacó un cambio radical en las autorizaciones de medicamentos que se expenden en las farmacias que tienen convenio con el Pami. "Antes era receta electrónica, pero el médico lo hacía en la computadora, debía imprimirla y había que llevar el papel a la farmacia. Ahora va directo, y el hijo, la hija, el familiar, puede retirar el medicamento con el carnet del afiliado; y si el remedio es esencial es absolutamente gratuito", destacó.

En cuanto a la campaña antigripal, Volnovich recordó que se adelantó el calendario para encarar mejor el invierno en épocas de pandemia e instó a los jubilados a que acudan a las 6.600 farmacias que en todo el país tienen convenio con la obra social. "Tienen que vacunarse cerca de su casa", destacó y recordó que la campaña se hace en paralelo con otras jurisdicciones que cuentan con centros de salud o instituciones. "Nos complementamos con el resto y existen vacunas en todos lados", afirmó y les pidió a los afiliados "que respeten el calendario, ya que este año se cambió el tradicional, donde se reservaba un turno en la farmacia, por una convocatoria por la terminación del DNI".

No obstante, les llevó tranquilidad a los jubilados al precisar que si no llegan a vacunarse el día asignado, "luego empezará de nuevo el calendario, de modo que si se quedan en su casa, tendrán otra chance de poder vacunarse".