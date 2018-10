Dijo ser funcionario nacional y estafó a la familia de una nena que va a ser trasplantada

La mamá de Priscila, una nena de 8 años que necesita un trasplante de médula ósea, y la organizadora de un festival solidario para recaudar fondos, denunciaron a través de las redes sociales que un hombre, al que identificaron como Luciano, se hizo pasar por funcionario del gobierno nacional y, mediante diferentes ardides y promesas, se quedó con unos 8.000 pesos en conceptos de falsos sellados.

El caso de Priscila sacudió a la sociedad rosarina. La chiquita padece de agranulocitosis congénita o síndrome de Kotsmann desde los 6 meses de edad. Su caso es el único en Rosario y el sexto en el país. Por su enfermedad, el mes próximo será sometida a un trasplante de médula ósea en el Hospital Británico de Buenos Aires, luego de que se encontrara un donante con 99,9 por ciento de compatibilidad.

En el video subido a Facebook, en el que aparece junto a Brenda Bruera una de las organizadoras del festival que se hizo el domingo pasado en la plaza Rivarola para recaudar fondos, Emilce cuenta que "Luciano se presentó como una persona de Nación, con credencial falsa, con papeles falsos, con cheques falsos. Cuando empezamos a pedirle poder firmar esos papeles y poder tener constancia de todo eso, desapareció. De nosotros sólo se llevó unos papeles fotocopiados y unos papeles que nos había pedido. Queremos encontrar a esta persona, de quien no sabemos su nombre".

La mamá de una nena que necesita un trasplante denuncia a un falso funcionario nacional





Por su parte Brenda destacó: "Creemos que se quería quedar con la caja de la recaudación, pero sí nos enganchó con unos 8.000 pesos de unos sellados. No nos duele la plata. Nos duele que no exista esa casa que prometió ni nada de lo que prometió. Todo fue una gran mentira. Priscila necesita costear la estadía en Buenos Aires por eso necesitamos el apoyo de la gente. Acá estamos, no nos mataron".



"Luciano se metió en la casa de esta gente, se metió en la escuela de Priscila. Nos vio a todos llorar por esa supuesta casa que nunca existió. Hay que evitar que se vuelva a meter en la casa de alguien más. Seguramente no trabaja solo", añadió Brenda.

En diálogo con La Capital, Brenda dijo que el martes van a presentar una denuncia forman en Fiscalía "para que este hombre no pueda estafar a nadie. Porque se pudo haber quedado con dinero, pero no con nuestros sueños". También aseguró que próximamente se realizará otro festival.