Dietrich insistió con la creación de un fondo

El ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, indicó ayer que se dispondrá de "un fondo de asistencia destinado a subsidiar el transporte público de pasajeros" que se destinará a atender las necesidades de municipios con desequilibrios financieros.

El intendente de Santa Fe, José Corral, había anticipado anteayer la posibilidad de crear un fondo de unos 5 mil millones de pesos, como una forma de garantía para asistir a aquellas jurisdicciones que no pudieran afrontar el costo de los subsidios.

Sin embargo, para los intendentes reunidos ayer, la propuesta tiene sabor a muy poco. Según explicaron, la medida aún no se presentó claramente. "No hay nada por escrito, pero consideramos que traería poca transparencia y equidad, porque algunos municipios recibirían estos fondos y otros no", expresaron.

Pero, sobre todo, consideraron que el monto resultaría ínfimo. La suma de 5 mil millones de pesos representa apenas el 10 por ciento de lo que se utilizó en el 2017 para subsidiar el sistema de transporte. "Es un porcentaje mínimo para hablar de compensaciones", se quejaron.