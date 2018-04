El ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, negó enfáticamente que la Casa Rosada haya recortado subsidios para el sistema de colectivos públicos de Rosario. "No sólo no hubo recorte, sino que aumentamos respecto al año pasado más de un 15 por ciento, en torno a los 1.200 millones de pesos", remarcó el funcionario. El referente de Cambiemos recordó que hay un "contexto de restricción fiscal", tras lo cual planteó como alternativa "que el propio municipio y la provincia aporten más subsidios para que no repercuta tanto la suba de costos en los usuarios". Además confirmó que a fin de año debutará la tarjeta Sube en el transporte local, con sus beneficios sociales.

En diálogo con La Capital, el titular del Ministerio de Transporte de la Nación salió al cruce de las declaraciones de la intendenta Mónica Fein que había denunciado recortes de subsidios nacionales al sistema de colectivos local.

"No suma mucho que discutamos a través de los medios, tenemos que trabajar todos juntos. Estuve todo el día en la zona viendo la potencia que tiene el Gran Rosario, viendo la Argentina en movimiento", respondió.

Luego fue más al fondo de la cuestión y disparó: "No es cierto que estemos recortando subsidios, están aumentando para Rosario. Este año serán más de 1.200 millones de pesos, el año pasado fueron cerca de mil".

Dietrich fue más allá y contó que desde que asumió a fines de 2015 se viene dialogando "con muchos intendentes entre ellos el de Santa Fe, José Corral que ha tenido un rol muy relevante, sobre la necesidad de que sea más equitativo el reparto de subsidios entre el interior y el área metropolitana de Buenos Aires".

En ese sentido, destacó que "este año en Capital Federal y el conurbano los subsidios se van a reducir un 7 por ciento y en el interior crecerán en torno al 16 por ciento".

El funcionario de Cambiemos resaltó que "hay una única realidad que es que están aumentando los subsidios, después cada localidad tiene su estructura de costos y tiene la posibilidad de trabajar en bajar los costos, incorporar y sumar subsidios municipales y provinciales o trasladarlo a tarifas".

Según Dietrich, "el gobierno nacional está haciendo un gran esfuerzo en un entorno de restricción fiscal donde además hay más transferencias a las provincias entre las cuales Santa Fe es de las más beneficiadas respecto a lo que recibía en 2015. Estamos haciendo grandes obras en Santa Fe, desde el Metrobus pasando por rutas y autopistas".

Cuando se le preguntó si Fein mentía al denunciar recorte de subsidios por menor financiamiento de la paritaria de la UTA, el referente nacional respondió: "No digo que la intendenta mienta, digo como son las cosas. Estamos aumentando los subsidios al transporte de Rosario y del interior del país. La decisión final la debe tomar cada jurisdicción, siempre hay margen para bajar los costos".

Dietrich remarcó que en paralelo, Nación "está llegando con más subsidios a los sectores vulnerables con la tarifa social de la tarjeta Sube que también llegará a Rosario hacia fines de año".

Respecto a la segunda etapa del Metrobus Norte indicó que "está en conversación con la Intendencia en un contexto restrictivo".