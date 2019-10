Diego Torres no es solo un cantante sensible y popular sino también un luchador comprometido por las causas sociales. Lo hace silenciosamente, sin estridencias, pero siempre que puede dar una mano a los que lo necesitan lo hace, cuidando de que sus gestos no aparezcan en los titulares de los diarios ni en los comentarios de los programas del corazón.

El músico que dio anoche un emotivo concierto en el City Center Rosario se sumó a la cruzada que desde hace 20 años, cuando su hija Antonella falleció en un siniestro vial, llevan adelante los padres de la pequeña, Silvia y Alejandro, a favor de la donación de órganos. Lo hizo durante el show y les dedicó su clásico de clásicos, “Color esperanza”.

No es la primera vez que el cantante suma su voz a la campaña, ya lo había hecho en abril de 2005, cuando ofreció un multitudinario recital en el Gigante de Arroyito. Tampoco fue el único artista que se sumó a la movida, sin ir más lejos, el pasado abril, Rolando Sartorio, líder de La Beriso, paró su show en el Metropolitano para hacer subir a Silvia y Alejandro al escenario.

Anoche Diego Torres ofreció un cálido concierto en el que repasó su larga y exitosa carrera musical ante un audiencia fervorosa. Justo antes de cantar “Color esperanza”, se detuvo unos minutos para destacar labor que lleva adelante la familia Trivisonno y pidió para ellos un fuerte aplauso mientras exhibía una camiseta que rezaba “Yo también soy donante”.