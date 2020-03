Dictan la conciliación obligatoria en el conflicto por despidos en Techint

El Ministerio de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria para tratar de frenar los 1.450 despidos que pretende aplicar la constructora del Grupo Techint.

El gremio de la construcción (Uocra) había reclamado esta medida ante la decisión de la compañía de despedir a ese número de trabajadores en el marco de la crisis desatada por la pandemia del coronavirus. Se trata de operarios que trabajaban en proyectos que están paralizados por esta situación y que cumplían tareas en las provincias de Buenos Aires, Tucumán y Neuquén.

Ayer por la mañana el presidente Alberto Fernández había cuestionado en duros términos esta decisión. "Se trata de una falta de solidaridad enorme", dijo y volvió a plantear "qué le cuesta a una empresa que durante un mes trabaje menos, que gane un poco menos" en el marco de la crisis económica por el coronavirus.

Pero además fue directo: "Tanta plata has ganado a lo largo de tu vida; tenés una fortuna que te pone entre los más millonarios del mundo; hermano, esta vez colaborá!", arengó el presidente .

Ayer, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, aseguró que el gobierno no va a permitir "en ningún caso despidos en las obras en general y en la obra pública en particular" porque las respuestas de las empresas de construcción "no pueden ser actitudes arbitrarias, unilaterales y abusivas" durante la pandemia.

"Hay una decisión del gobierno de poner a disposición una cantidad importante de herramientas y de instrumentos que permitan que cada una de estas empresas encuentre en esta coyuntura algún tipo de solución", dijo Katopodis en declaraciones radiales.

Al referirse a los despidos anunciados por la empresa Techint, el ministro aseveró: "No es así como la Argentina va a salir de esta situación, sino con respuestas colectivas y solidarias que tenemos que construir". Dijo que se conformó una mesa de trabajo entre el Estado, la Cámara de la Construcción y el gremio "para encontrar respuestas a la emergencia".