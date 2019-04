La mañana de ayer marcó un nuevo punto de inflexión con vistas a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso), que se celebrarán dentro de exactamente una semana. Como de costumbre, la peatonal Córdoba fue epicentro de campaña fuerte, en el último sábado antes de ir a las urnas. Se vienen días intensos.

Con todos los artilugios posibles, los equipos armaron sus stands y banners, y entregaron volantes, algunos de ellos con impresión de altísima calidad que, una vez más, puso en evidencia el excesivo gasto de campaña.

Había que salir con todo tras el letargo del Jueves y Viernes Santo. Y las fuerzas en disputa lo demostraron: ya en la medianoche del viernes armaron estructuras desmesuradas e indirectamente proporcionales a la austeridad que debieron haber tenido en los tiempos económicos que corren.

Todo lo contrario. La campaña en las Paso puso de manifiesto un derroche de gasto más evidente que nunca. Los grandes partidos no repararon en nada. Y el oficialismo en la ciudad sacó a la calle un estruendoso aparato.

En su imperiosa búsqueda por instalar a la concejala Verónica Irizar como precandidata a intendenta no le faltó nada por hacer. Es que tendrá una batalla cabeza a cabeza con el progresista Pablo Javkin, de origen radical, quien está dispuesto a ganar esta interna, aunque con una lucha que, en cuestión de recursos, no lo pone en pie de igualdad. Su alto nivel de conocimiento le juega a favor, pero no los métodos de visibilización. Él mismo y su candidata a concejala, María Eugenia Schmuck, se mostraron con trajes de gladiadores en una foto tuneada en las redes sociales.

Veneno

Es hoy o nunca. La otrora joven promesa de la política (los años pasan para todos) está cerca de quitarle al socialismo su poder de fuego en el frente. Por eso, en campaña, ambos sectores se tiraron con dardos envenenados en varias oportunidades.

Sin embargo, en el caso de que Javkin triunfe en la interna, la disputa en la general podría volvérsele esquiva. Deberá necesariamente acordar con los hoy competidores de su alianza por la que ocupó cargos de alta exposición. ¿Cómo hará para defender lo que horas antes puso en tela de juicio, en medio de las Paso?

Suele ocurrir que las primarias terminan siendo una especie de referéndum obligatorio de lo que podría pasar en las elecciones generales, pero esta vez parece que la interna en ciertas coaliciones cobrarán mayor interés.

Tras los últimos días marcados por hechos de violencia graves en la ciudad en medio de una Semana Santa que a los candidatos les sirvió para evitar quedar expuestos y escabullirse lo máximo posible, el horizonte muestra días de mucha actividad partidaria para que los rosarinos puedan elegir, el próximo domingo, cuando tengan la boleta única frente a sus ojos.