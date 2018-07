Los festejos por el Día del Amigo dispararon una fuerte y sorpresiva polémica entre el municipio y la oposición en el Concejo. El cruce se desató a raíz de una campaña publicitaria de la Intendencia para concientizar sobre la seguridad vial y la no ingesta de alcohol a los conductores utilizando el término "amigue". El PRO cuestionó en duros términos que se destinen fondos públicos en "variaciones no admitidas del idioma".

El jueves, en la primera noche de festejos por el Día del Amigo, el municipio desplegó numerosos controles viales en los puntos estratégicos de la ciudad, en especial en Pichincha, el paseo Pellegrini y la costanera central.

Allí a los conductores cuyo test de alcoholemia les daba resultado negativo se les regalaba una botella de agua mineral con la consigna: "Super Amigue es el que no toma para manejar", como forma de premiar las conductas responsables al volante.

En paralelo, en las redes sociales se difundió un video con la misma frase y se agregaba: "Amigue es quien si tomaste te cuida". Y remataba señalando: "Cuidarnos más es querernos más".

La iniciativa utilizó para el mensaje oficial lenguaje inclusivo no reconocido por la Real Academia Española, pero si impulsado con fuerza por los grupos feministas.

A través de su cuenta personal en la red social Twitter, el concejal Carlos Cardozo (PRO) disparó: "El Estado es el garante de la educación según la Constitución. No es cómico ni piola ni canchero que la Municipalidad de Rosario use en sus campañas públicas (y pagas) variaciones no admitidas del idioma".

"Provocar en un año especial"

Por su parte, el subsecretario de Comunicación Social municipal, Martín Boix, explicó la iniciativa en declaraciones periodísticas: "Se nos ocurrió al equipo de comunicación. Se nos presentaban dos opciones: hacer lo mismo de siempre o ir un poco más, provocar, intentar jugar con los códigos que se manejan hoy en un año particular donde se debate el aborto legal, donde se ponen en juego cuestiones de igualdad de derechos, un año de lucha de las mujeres. Era un poco subirnos a esa ola", expresó.

Boix contó que lidera un equipo de jóvenes profesionales "comprometidos con esa causa", en relación a la promoción de condiciones de igualdad más allá del género. "Asumimos el desafío de hacerlo y sabíamos que iba a tener resistencia o polémica", admitió.

Luego advirtió: "No es una fiesta de la Municipalidad, es una fiesta de la ciudad y desde la Municipalidad nos sumamos con una campaña, no es que le cambiamos el nombre a la fiesta".

El funcionario aseguró que recibieron "muy buenos comentarios" por el uso del término y en torno a toda la campaña en general.