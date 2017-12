La reunión de la comisión de Ecología del Concejo establecida para hoy, a las 10, será importante para determinar qué normativa regulará el uso del polémico herbicida glifosato en Rosario, después de que el cuerpo pasara en apenas dos semanas de prohibir por unanimidad su uso a presentar un proyecto de "protocolo" de utilización elaborado en pocas horas por concejales del PRO y del Frente Progresista con el apoyo del radicalismo tras las presiones recibidas por parte de representantes de la cadena sojera.

Los votos en la comisión, que todavía está conformada por los concejales salientes (el lunes pasado juraron los nuevos ediles) están divididos y el resultado se mantiene en suspenso: hay tres concejales que ya han expresado que votarán en contra de la modificación de la ordenanza: los peronistas Osvaldo Miatello (presidente de la comisión y autor de la normativa que pedía prohibir ese agroquímico), Carola Nin y Eduardo Toniolli.

Otros dos concejales, la referente de Cambiemos, Agustina Bouza, y Carlos Comi (Coalición Cívica) ya anunciaron que apoyarán la modificación. Resta saber qué harán otros dos peronistas como Carlos Cossia y Diego Giuliano, que serán quienes inclinen la balanza hacia uno u otro lado.

Giuliano explicó ayer que está "esperando la decisión de la intendenta" ya que todavía no se sabe qué hará con la ordenanza: "si Fein no promulga la ordenanza no hay nada que discutir, estamos en el medio de la gestación de una norma que todavía no se sabe si será promulgada o vetada por el Ejecutivo".

Decisión

"Estoy esperando la decisión de la intendenta porque no hay nada que resolver ahora, falta la decisión de la intendenta acerca de la norma. Hoy discutiremos un proyecto que ingresó, pero sin saber qué hará el Ejecutivo la votación puede ser simbólica", dijo, para recordar que Fein tiene hasta el 12 de diciembre para decidir si habilita o rechaza la normativa.

Cossia, por su parte, optó por no hacer declaraciones públicas sobre la postura que adoptará hoy.

En rigor, la nueva propuesta ingresada por el PRO y el socialismo ni siquiera contempla al glifosato, ya que sólo hace referencia al uso de herbicidas de toxicología A, B y C, mientras que el herbicida estrella de Monsanto es de banda D.

"Llama la atención que se pretenda borrar de la legislación municipal sobre plaguicidas al agrotóxico más usado en el país, en volumen y extensión. Los cultivos en los que se aplica glifosato ocupan hoy entre 26 y 28 millones de hectáreas, para las cuales se utilizan unos 200 millones de litros de este herbicida por año", menciona un documento difundido ayer por El Paraná No Se Toca y el Taller Ecologista.

Para Miatello, más allá del resultado final de la ordenanza, "el glifosato está muerto", ya que tanto la opinión pública argentina como mundial "entendió que se está hablando de un veneno. Será cuestión de plazos como ocurre en la Unión Europea, los productores deberían ir pensando en un modelo alternativo porque el glifosato está muerto más allá de cómo termine esto, que en definitiva es una batalla local".

Respecto a todo lo que ocurrió en los últimos días, el concejal estimó que si bien "en lo formal todo el mundo tiene derecho a modificar su postura" existen cosas que hay que respetar del funcionamiento institucional: Había formas correctas de modificar esto y de presentar otro proyecto en serio, no este que lo hicieron dos horas después de reunirse con los productores agropecuarios", explicó.