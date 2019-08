La familia del exjugador de Rosario Central consiguió que la Comisión de Planeamiento del Concejo Municipal le permita construir en Rondeau al 1700 un edificio con el Código Urbano viejo, sin pagar el adicional por mayor aprovechamiento del suelo.

El oficialismo, con los votos de Cambiemos, avaló esta iniciativa, que tuvo el reparo de los bloques del Justicialismo y Ciudad Futura.

En dialogo con el programa "Zysman 830" de La Ocho, la concejala Fernanda Gigliani apuntó que "no es el primer caso que se presenta en el Concejo Municipal", recordando que "uno ya fue rechazado por unanimidad y otro fue aprobado, con fuerte intervención de la Uocra".

"No me preocupa la actitud de los emprendedores, sino que me preocupa la actitud del Concejo que habilita estos mecanismos"

"Son permisos de edificación que fueron otorgados con la vieja normativa del Código Urbano; cuya obra no se inició en tiempo. Si no arranca en seis meses hay un año mas para reactivar el permiso; pero nada de eso ocurrió. En esa instancia, la Municipalidad declara 'correctamente' la caducidad del permiso. Entonces, si aún quiere construir, debe presentar un nuevo permiso, adaptado a la normativa vigente. La discusión de fondo es darle o no vigencia al viejo código", dijo Gigliani a La Ocho.

"El emprendimiento de la familia Di Maria es de 36 metros, pero la altura permitida en la normativa vigente es de 8 metros; por lo que debería pagar el diferencial. Si se lo autoriza, como todo indica se hará este jueves, lo eximen de ese pago", se quejó la concejala Gigliani.

"Lo que me parece preocupante es que hablamos de expedientes que agotaron todas las instancias administrativas, participaron todas las áreas del ejecutivo; y todos los informes dicen que hay que declarar la caducidad", señaló. Hubo inspectores, y funcionarios de área que corroboraron que no hubo inicio de obras.

"No es un buen mensaje; no me sorprende de Cambiemos, pero si del bloque oficialista que ni siquiera defiende los informes de sus funcionarios", destacó Gigliani.

"Es anecdótico que sea Di María uno de los inversores, es un gran referente de la ciudad, y seguro que no está al tanto de la normativa vigente, sino que esto tiene más que ver con los profesionales llevan adelante el proyecto. No me preocupa la actitud de ellos, sino que me preocupa la actitud del Concejo que habilita estos mecanismos", concluyó.