Detuvieron a dos quemacoches en barrio Hospitales

Dos hombres fueron detenidos en el mediodía de ayer en barrio Hospitales por ser sospechosos de haber quemado cinco autos en distintas zonas de Rosario durante la madrugada. Estos episodios ocurrieron en la zona de Dorrego y Casablanca, Matienzo y San Lorenzo, y Donado y Cochet.

Según las autoridades policiales, en al menos un caso quedó grabado a través de una cámara el accionar de un hombre que trasladaba un bidón y que se lo vio arrojando líquido sobre dos vehículos. Luego los prendió fuego y se dio a la fuga con un acompañante en un Audi.

De acuerdo a la constancia de la filmación, fueron prendidos fuego un rastrojero modelo 73 y un Ford F 500 en Dorrego y Casablanca. Según el relato de vecinos, eso sucedió en la madrugada de ayer.

"El video me lo pasó un vecino. No tengo palabras", confió el propietario de uno de los rodados incendiados.

En tanto, en Matienzo y San Lorenzo prendieron fuego otro vehículo.

"Me tocaron el timbre en casa y me avisaron que el auto estaba incendiado. Yo lo usaba sólo para trabajar o para llevar a mi vieja de 90 años a hacer trámites. No sé qué ganan con esto. Ahora me quedé a pie", se quejó el dueño del coche mientras lo miraba con resignación.

El otro episodio se dio en Donado y Cochet, donde un Renault 21 y un Dodge 1500 fueron dañados por las llamas. "Salí en short y ya no había nada para hacer. No tengo problemas con nadie", comentó el titular del Renault.

Por estos hechos, dos sospechosos fueron detenidos por personal de la Brigada Motorizada en la zona de Corrientes y Rueda, en barrio Hospitales, mientras se desarrollaba un control.

Estos hombres tienen 40 y 48 años, y cuentan con antecedentes penales. Ante este panorama, quedaron a disposición del fiscal, César Cabrera.

Vale destacar que los arrestos se produjeron por el video que acercaron vecinos, donde se ve la huida del Audi negro.

A partir de la difusión de esa filmación por las redes sociales y los canales de televisión, vecinos indicaron a la policía que un auto de similares características estaba en barrio Hospitales y podría estar vinculado a la quema de los vehículos.

Los apresados fueron identificados como Aníbal Javier C., de 40 años, y Oscar Vicente R., de 48 años, quienes fueron atrapados por agentes que se movilizaban en una patrulla motorizada del servicio 911, en Corrientes, entre Virasoro y Rueda, mientras se trasladaban en el Audi negro que fue captado por las cámaras de los vecinos.

La quema intencionales de coches no representa una novedad en la ciudad de Rosario. Son acciones que en algunos meses del año recrudecen y llaman la atención en la opinión pública.

En general, son muy pocos los episodios accidentales (por anormalidades o fallas del orden mecánico, eléctrico y electrónico), y la mayoría tienen a responsables por detrás.

Según especialistas, hay un modus operandi que se repite mediante el cual se comete el hecho violentando los cristales de los vehículos y se arroja en el interior algún tipo de líquido inflamable o combustible. Tras ello, se le da ignición mediante un elemento de llama libre, que puede ser un trapo o un papel encendido, que genere fuego.

Y la otra modalidad es la impregnación de las superficies exteriores de los vehículos (ruedas, techo, capó o guardabarros) directamente con el líquido inflamable y su posterior ignición mediante llama.

Respecto a las motivaciones de estos ataques, destacan que por los testimonios recibidos de los vecinos, generalmente se trata de hechos de puro vandalismo, sin otras razones atribuibles.