Detienen al "Siciliano", feriante acusado de amenazar a personal de la Secretaría de Cultura

En la nota podía leerse el siguiente mensaje tipeado con una vieja máquina de escribir: “Señor Marcelo, le paso a informar que usted está enfrentándose frecuentemente y complicándoles el trabajo a algunas personas que no es de su agrado (sic). Espero que reflexione porque tengo muy buena información, empiece a cambiar sus hábitos porque si me voy a volver a enterar que usted llegue a complicar la vida a alguna persona de los feriantes (sic) lo voy a ir a buscar, quedó claro. Listo no hay nada más para hablar con usted, fin del intercambio epistolar, larga vida, firma El Siciliano”.

Sobre el final de la nota, el autor dejó adherido un cartucho de escopeta calibre 16 y un sticker de Ferias Muy Rosarinas.

La denuncia fue radicada en la seccional 2ª y desde allí se inició una investigación que sobre el mediodía del lunes pudo identificar al extorsionador, un hombre que se desempeñaba como feriante y que vivía en la zona de Jujuy al 3200. La policía no lo halló en ese lugar, pero al profundizar la búsqueda logró ubicarlo en una pensión de Catamarca al 2000.

Con una orden de allanamiento otorgada por el fiscal Cicerchia, la policía revisó el inmueble en busca de armas, balas e incluso la máquina de escribir. En ese sentido, la requisa dio resultados negativos, pero sí se hallaron prendas con las que se lo ve, en las grabaciones de cámaras de seguridad, merodeando en la Secretaría de Cultura. El fiscal ordenó la apertura de una causa penal por amenazas calificadas, pero dispuso que quede en libertad porque el delito es excarcelable.