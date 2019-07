Cinco delincuentes desvalijaron a una familia rosarina en la autopista a Buenos Aires cuando regresaba a la ciudad. Allegados a las víctimas evitaron un intento de asalto similar, cuando llegaban al lugar para auxiliarlos.

El ataque ocurrió en el tramo entre Zárate y Campana, cuando el grupo familiar volvía de Capital Federal a bordo de un Toyota Corolla negro. El vehículo recibió el impacto de un objeto contundente que obligó a detener la marcha.

"Yo venía transitando en la autopista, a la altura del límite entre Zárate y Campana, cuando siento un golpe en la parte de adelante hasta que el auto se me va para el costado. Intenté seguir, pero iba muy despacio y también era un peligro", describió Hugo, el conductor del automóvil.

Nos gritaban, estaban sacados y yo trataba de tranquilizarlos; después me dijeron: «andate pinchado o te mato a vos y a toda tu familia»

Contó que, ni bien paró, fue abordado "cinco muchachos, uno de ellos armado", quienes lo despojaron de los celulares, billetera, las zapatillas de su esposa y su hijo. Y detalló que le "sacaron todo del baúl y las llaves del auto". Según agregó a Canal 3, creyó que se iba a llevar también el auto, pero no lo hicieron.

"Nos gritaban, estaban sacados y yo trataba de tranquilizarlos; después me dijeron: «andate pinchado o te mato a vos y a toda tu familia»", relató Hugo.

Y relató que, en el momento que fueron asaltados, venía hablando con su hija por celular, la llamada quedó activada y ella escuchó todo el robo, como les gritaban y les sacaban las cosas.

Al no tener manera de comunicarse tras ser desvalijados, fueron hasta un parador para pedir auxilio. "Llego a un parador y nos asisten muy bien; me prestan un celular porque no tenía dinero ni nada para el peaje y no sabía si llegaba con el combustible", agregó.

Los familiares que iban a ayudarlos reventaron un neumático a causa de clavos tipo miguelito que habían sido arrojados en la carretera. "Llegando a Zárate siento que se me revienta la rueda, pude llegar a la estación de servicio y cambiarla. Si no llegaba a la estación, me robaban a mí también", contó uno de los ocupantes del auto.

Finalmente, afirmó que ese tipo de robos piraña en la autopista "sucede tres o cuatro veces por día", y precisó que "en el carril de Rosario a Buenos Aires ponen miguelitos y de Buenos Aires a Rosario ponen adoquines para hacer detener a los autos y luego robarlos".