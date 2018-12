La intendenta Mónica Fein recibió al extécnico de Rosario Central, Miguel Angel Russo, que la semana pasada apareció en un video en el que, tras las intensas lluvias, se quejaba por el anegamiento en la avenida Colombres a la altura de Puccio.

El encuentro sucedió ayer a la tarde en el Palacio Municipal donde Russo llegó acompañado por su esposa y un grupo de vecinos. En primera instancia se disculpó por los términos en los que se expresó en el video que lo calificó como un "exabrupto" y explicó que se trató de un "momento de calentura".

Russo contó que el video fue filmado luego del cumpleaños de su hijo y que no pensó que se iba a viralizar de esa manera. Lo cierto es que en las imágenes, que explotaron en las redes sociales, el entrenador criticaba con dureza a la intendenta de Rosario.

"Le pedí disculpas porque no es mi forma de manejarme, tenia bronca porque los amigos de mis hijos lo sufren y los tuve que socorrer, pero la verdad es que normalmente no me manifiesto de esa manera", manifestó Russo a La Capital.