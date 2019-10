A partir de mañana el estacionamiento medido costará 55 por ciento más. Así lo dispuso una resolución firmada por la intendenta Mónica Fein que intenta atemperar el desfasaje que había dado para este rubro el último estudio de costos. La medida llevará la hora de estacionamiento en la zona más céntrica de la ciudad de 22,50 pesos a 35 pesos.

El aumento del estacionamiento medido tiene también otra arista: aliviar las delicadas finanzas del sistema de transporte público. En efecto, el 20 por ciento de la tarifa se destina al Fondo Compensador del Transporte (ver aparte), que por estas horas no atraviesa la mejor de las coyunturas.

A raíz del aumento que entrará en vigencia mañana, la tarifa en la zona A, comprendida por Corrientes, Urquiza, Oroño, San Juan (sin incluirla), Mitre y Sarmiento al 1000 y cortada Ricardone, trepará de 22,50 pesos la primera hora a 35 pesos.

En la zona B, en tanto, que rodea la zona A hasta Catamarca (sin incluirla), Alvear, 9 de Julio (sin incluirla) y Juan Manuel de Rosas, la tarifa de la primera hora se irá de 18,50 pesos a 29 pesos. Al tiempo que en la zona C, que rodea la zona B, hasta Rivadavia/Wheelwright en el norte y Cochabamba en el sur, mas la avenida Belgrano (no incluida) y la avenida del Huerto (no incluida), el valor de la primera hora de estacionamiento subirá de los actuales 14,50 pesos a 23 pesos.

El valor del estacionamiento medido se rige por una fórmula que tiene en cuenta distintos aspectos, entre los que se cuenta un índice elaborado por el Indec que contempla la variación de los valores de las máquinas y los aparatos eléctricos que utiliza la empresa contratista del servicio.

Además, también se tiene en cuenta el salario del operario de playa que fija el convenio colectivo que rige al Sindicato de Obreros de Estación de Servicios, Garaje, Playas y Lavaderos Automáticos.

En ese marco, el último estudio de costos había evidenciado un desfasaje del 90 por ciento entre el valor actual y el que tendría que estar costando este servicio de acuerdo con estas variables.

Es más, según está fijado en el pliego que rige esta licitación, el valor del servicio se regirá por esa fórmula de actualización y será potestad del Ejecutivo establecer las modificaciones.

Cabe destacar que el tiempo máximo de estacionamiento en las zonas regidas por este servicio es de tres horas, y para renovar este tiempo es obligatorio mover el vehículo a otra cuadra. Además, el tiempo de cortesía es de 10 minutos.

Según se destaca en el sitio web oficial del municipio, el sistema de estacionamiento medido está concesionado por la empresa Tránsito Rosario SA. El objetivo es alcanzar una rotación más efectiva de vehículos en los boxes de estacionamiento disponibles en zonas de alta densidad vehicular, tanto en el centro como en el macrocentro.

De acuerdo a lo dispuesto en la última licitación, se colocaron sensores de detección de ocupación en tiempo real en el área comprendida por las calles Corrientes, Dorrego, San Luis y Urquiza. Así, mediante este sistema, se informa a las personas la disponibilidad de espacios de estacionamiento.

El pago del servicio puede realizarse con cospeles de $10 (color plateado), $20 (color dorado), monedas desde los dos pesos, la tarjeta sin contacto Movi, por la web o a través de la app Sistema Movil TR.

Si alguien comete una infracción por estacionamiento medido, se puede cancelar hasta 24 horas después de cometida la misma.

Para realizarlo, hay que ingresar en www.medidorosario.com.ar/infracciones, cargar el dominio correspondiente y abonar con tarjeta de crédito o débito. Así, el infractor recibirá un correo electrónico con los datos de la transacción.

También se puede cancelar la infracción a través de Movil TR. Así, en la aplicación para celulares, opción pago inmediato de actas, se puede cargar el dominio correspondiente y pagar con tarjeta de crédito o débito.

Hay una tercera opción para saldar las multas y es cancelándola en los puntos de venta habilitados. Allí se le deberá abonar al comerciante y brindarle los datos del acta de comprobación. Luego, se recibirá un mensaje de texto o correo electrónico con los datos de la transacción.

Críticas

La Asociación Casco Histórico cuestionó la suba del estacionamiento medido al señalar que "se sigue perjudicanco al centro". En un comunicado, indicó: "La decisión golpea la actividad de los comercios y provocará el aumento del estacionamiento privado. Exigimos una compensación a través de dejar sin efecto el cobro los sábados y medio feriados".