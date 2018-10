"Nos convocamos en este foro regional de clubes por la crítica situación que estamos atravesando. Se nos empieza a hacer cuesta arriba llevar adelante estas instituciones", aseguró Pablo Laporte, presidente del club Libertad y uno de los impulsores de la reunión que llevaron adelante esta noche dirigentes de setenta clubes de la ciudad para abordar la situación desesperante que están atravesando las entidades barriales. El encuentro también contó con la presencia de concejales de la ciudad y legisladores provinciales.

La suba de las tarifas de los servicios públicos, el atraso de los subsidios nacionales y las situaciones de inseguridad que los tienen como blanco fácil, obligan a los clubes de barrio a sacrificios extraordinarios y a afrontar verdaderas peripecias para poder sobrevivir.

El reclamo fue impulsado por una red de clubes de barrio de Rosario que nuclea a unas 70 entidades, y que denuncia que ante el espiral inflacionario y la pérdida de poder adquisitivo de las familias rosarinas, al menos el 30 por ciento de los socios ya dejó de pagar las cuotas mensuales, poniendo en jaque sus debilitadas finanzas y sumando complicaciones a los balances contables institucionales.



En este marco, los directivos de clubes barriales de Rosario también contaron que se entrevistarán con legisladores nacionales el próximo 26 de este mes para seguir buscando una salida conjunta a la situación.

"Se nos empieza a hacer cuesta arriba llevar adelante estas instituciones. A la gente le cuesta pagar la cuota, se empiezan a atrasar en las cuotas y eso sumados a los tarifazos hace que la situación sea crítica", amplió el titular de Libertad, de Felipe More 1150.

Consultado sobre qué esperaban de este encuentro de la red de clubes de Rosario, Laporte señaló que tienen dos premisas. En primer lugar, seguir "reclamando a la Nación que cumpla con el programa de clubes argentinos, por el cual se comprometían a devolver el 40% de las tarifas a los 60 días, cosas que no está pasando. Ya desde enero que no tenemos ningún reintegro". Y en segundo término, "trabajar con los legisladores sobre las leyes ya sancionadas, pero que no fueron puestas en práctica, y que habla sobre que los clubes deberían tener tarifa social, pero somos tratados como cualquier empresa y nosotros tenemos una función social que cumplir. Necesitamos que los chicos estén dentro de los clubes, que practiquen deportes, que hagan amistades, que estén contenidos. Y esperemos elevar con los legisladores este reclamo para que nos permita mantener abiertas las puertas del club".

Respecto de cuáles son los principales problemas que atraviesan, sentenció: "Es un combo, principalmente por el tema de las tarifas, lo que nos dispara automáticamente a buscar soluciones, y desde los clubes pensamos que aumentar la cuota social significa dejar mucha gente afuera de los clubes y entramos en una rueda donde, ya lo hemos padecido en 2001, nos hemos quedado con 90 socios, un club que hoy tiene 1.690 socios. No queremos entrar en ese círculo".

Laporte admitió que ellos tienen las mismas dificultades que las familias: "Nosotros también padecemos el encarecimiento de la canasta básica, los alimentos, etcétera, y buscamos algunas alternativas. Y en esto las tarifas nos viene golpeando fuerte, en nuestro caso en los últimos tres meses hemos recibido factura de gas de 60 mil pesos por mes, que se nos hace muy cuesta arriba".

Por último, y en diálogo con los medios, resaltó: "La cuota societaria en nuestro caso es de 250 pesos, pero en la red de clubes la mayoría son clubes más chicos y la cuota tiene un costo de entre 50 y 100 pesos y con 300 ó 400 socios como tienen la mayoría, y para ellos es casi imposible pagar una factura de 10 mil pesos de luz por mes".