La Multisectorial contra el Tarifazo expresó su "indignación" tras la revelación periodística de la edición de ayer de La Capital en la que se especifica que el sueldo de las máximas autoridades de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) superan los 400 mil pesos mensuales.





El representante de ese sector, Juan Alcaraz, admitió que no conocía las cifras y aseguró que le produjo "indignación". En declaraciones al programa "Zysman 830" de La Ocho, dijo que "se trata de un saqueo al bolsillo de los usuarios de la EPE, es una falta de respeto y consideración, y querer salir a justificar estos valores es tomar en broma a la gente".

"Es inadmisible esto de querer explicar estos sueldos porque no impactan en el presupuesto, estamos hablando de tres millones de pesos en remuneración para diez u once personas que quizás sea insignificante en un presupuesto que es de 25 mil millones de pesos, pero también hay que ponerse del lado de los que no pueden pagar una tarifa de 1500 pesos", comparó.

Salarios. Ayer La Capital reveló que cinco directores, ocho gerentes y once jefes de la estatal Empresa Provincial de la Energía (EPE) cobran sueldos más altos que el gobernador y casi iguales a los de los ministros de la Corte. En total son más de 80 los directivos de esa empresa que superan en salario al mandatario provincial.

"Es gente que cobra casi medio millón de pesos por un trabajo que desde mi punto de vista no es eficiente", agregó Alcaraz para recordar que hay sueldos de "la gente común que no llegan a los diez mil pesos" e indicó que "el impacto es moral".