Desde el lunes nadie vigila la valiosa estructura del Hospital Regional Sur

El imponente hospital se alza en San Martín y avenida de Circunvalación, hoy no tiene obreros trabajando ni policías apostados en las inmediaciones.

Vecinos de la zona sur advirtieron con preocupación que el primer día hábil de esta semana —en consonancia con el comienzo del mes y del año— el predio donde se construye el imponente Hospital Regional Sur amaneció sin custodia policial. El enorme edificio está concluido por fuera, no así en su interior, donde incluso se albergan materiales valiosos a la espera de ser montados en una próxima etapa. Por lo pronto en todo el 2020 no hubo continuidad en los trabajos y aún no se ha anunciado cómo seguirán.