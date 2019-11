"Es muy apresurado tomar una posición en relación a la futura política salarial, estamos abiertos a discutir alternativas, pero no vamos a resignar poder adquisitivo", aseguró hoy el secretario adjunto de Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Marcelo Delfor.

El dirigente gremial no fue tan contundente como su par de UPCN, Jorge Molina, quien ayer avizoró el final de la cláusula gatillo, al afirmar que "tal vez no sea la herramienta para actualizar salarios " el año próximo. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad a que la discusión salarial podrá ser "con o sin cláusula gatillo".

En declaraciones al programa "Zysman 830", que se emite por La Ocho, Delfor recordó que la cláusula gatillo surgió como un método "de actualización salarial que se encontró en el marco de la paritaria del sector público para preservar el poder adquisitivo de los salarios en un proceso inflacionario descontrolado que hemos vivido durante el gobierno de Mauricio Macri".

"Con el gobierno de Perotti encontraremos los mecanismos necesarios, con o sin cláusula gatillo, para preservar el salario"

En ese sentido, aclaró que, a pesar de este mecanismo, "el aumento desmedido de las tarifas y los servicios impactó en nuestros salarios, ya que la cláusula gatillo preserva una parte" del poder adquisitivo de los trabajadores. No obstante, destacó la eficacia de esta fórmula. "Vamos a llegar a diciembre con 50 por ciento de inflación y ese va a ser el porcentaje de nuestro aumento salarial en el año", señaló.

En sintonía con lo que manifestó Molina ayer, Delfor confía en la apuesta económica de Alberto Fernández. "Se abre un nuevo proceso, un nuevo camino, hay mucha expectativa con lo que va a hacer el gobierno nacional y el impacto que las medidas que se tomen tengan en la provincia de Santa Fe".

>> Leer más: La cláusula gatillo ya no seduce tanto a los estatales santafesinos

Sin embargo, aclaró: "Es muy apresurado adelantar una posición sin conocer en detalle cuales van a ser las medidas que se tomen, hay mucha expectativa para que se de un impulso al mercado interno y que tenga como horizonte la recuperación salarial, porque eso va a significar mayor consumo".

marcelo.delfor.jpg Marcelo Delfor, secretario adjunto de ATE Santa Fe.

"Estamos convencidos que en el marco del diálogo de la paritaria con el gobierno de Omar Perotti encontraremos los mecanismos necesarios, con o sin cláusula gatillo, para preservar el salario, que es nuestro objetivo", aseguró.

Finalmente, resaltó que considera que el ámbito público no es el lugar para manifestar una opinión ni tampoco "poner el eje en cláusula gatillo sí o no, no nos parecen las circunstancias ni el momento para discutirlo".