Descuentos a estatales: gremios irán a la Justicia "por manipulación de datos personales"

Los representantes de Amsafé Rosario, ATE, Siprus y Sadop en la conferencia donde exhibieron unidad frente al descuento de haberes por días no trabajados.

Cuatro gremios unieron fuerzas para protestar por la decisión del gobierno de la provincia de descontar los días no trabajados a raíz de los últimos paros que se hicieron en reclamo de aumento de sueldos. Anticiparon que irán a la Justicia para denunciar "la manipulación de datos personales" de todos los agentes de la provincia, lo que llevó a "realizar descuentos a mansalva", según plantearon.

“Los cuatro gremios tenemos una posición clara: rechazar de manera firme esta ofensiva del gobierno provincial que ha hecho descuentos de sueldos a mansalva porque no corresponden. Rechazamos todos los descuentos. Defendemos nuestro derecho constitucional a la huelga. Por eso decimos que esta es una ofensiva del gobierno que sigue apostando al conflicto”, señaló Juan Pablo Casiello, referente de Amsafé Rosario.

“Le decimos a la sociedad santafesina que el gobierno provincial no quiere resolver el conflicto. Al contrario, todo el tiempo está apostando a que la situación se agrave y lo hace diciendo una cantidad terrible de falsedades, de ataques y de medidas que lo único que hacen es restringir los salarios, las condiciones de trabajo, no cumplir con la paritaria 2023", lamentó. "Si bien el problema se solucionó, pero la obra social (Iapos) estuvo casi un mes cortada, algo que no había sucedido nunca en 30 años”, agregó.

casiello y lucero.jpg Juan Pablo Casiello, de Amsafé Rosario: “Con los descuentos, el gobierno echa más leña al fuego". Foto: X @ATERosario

El representante de los docentes de las escuelas públicas remarcó que “la situación es gravísima. Hay una ofensiva del gobierno que llega de distintas maneras. Y los descuentos masivos lo único que hacen es ponerle más leña al fuego, y además sin discutir los salarios de abril. A mediados de mayo, el gobierno provincial todavía nos debe el 22 por ciento del salario de enero y todavía no discutimos los salarios de abril. Por eso, el gobierno es el responsable de este conflicto y de los 11 días de paros". Finalizó: "Si el gobierno no cambia la política, el conflicto seguirá”.

Martín Lucero, secretario general de Sadop en Rosario, agregó que “el gobierno provincial tomó una política de bukelización (por Nayib Bukele, presidente de El Salvador) de los conflictos. El gobierno cree que por todo debe ir a la guerra. Profundiza cada vez más los márgenes del conflicto. No hay una explicación razonable por lo cual se haga un descuento masivo en toda la administración pública central. Tampoco hay una explicación razonable por la cual se le pide a la gente que haga una declaración jurada si va a hacer paro o no. Eso no existe en ningún lugar del mundo, solo en la provincia de Santa Fe".

“La única forma que funciona la política de negociación del ministro (de Educación, José) Goity es precarizando a los docentes, amenazándolos, cargando descuentos que no corresponden. Es preocupante el nivel de manipulación e inventos que tiene el gobierno”, agregó.

lucero.jpg Martín Lucero, de Sadop: "Es brutal que se hagan controles a través de las plataformas que tienen la provincia para otras cosas”. Foto: X @ATERosario

Lucero anunció que los gremios harán primero una presentación ante el Ministerio de Trabajo y luego ante la Justicia. “No lo haremos solo por los descuentos, sino también por el manejo de la información con datos personales. Todos estos manejos se hicieron a través de la aplicación Mi Legajo que está vinculada a la Identificación Ciudadana. Entonces, el gobierno sabe, apretando un simple botón, si uno se adhirió a una medida de fuerza, cuál es la calificación que tienen sus hijos en la escuela, si debe patente, si saldó una moratoria con API. Es brutal que se hagan controles a través de las plataformas que tiene la provincia para otras cosas”, añadió.

“Si no hay solución eventualmente habrá medidas de fuerza. Si el gobierno busca profundizar el conflicto a través del congelamiento salarial, habrá paro. Estamos a jueves y todavía no se convocó a paritarias. La apuesta del gobierno es la buquelización de la política, vayamos por más confrontación y eventualmente saquemos una foto a todos los sindicalistas metiéndolos presos”, expresó.